/ROZHOVOR/ Česká vláda podala na Polsko žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli dolu Turów nedaleko českých hranic. K žalobě přistoupila po tom, co selhala všechna vyjednávání s polskou stranou. Na to, jak bude soudní proces vypadat, kdy může dojít k rozsudku a co se stane, pokud soud vyhoví české žalobě, se Deník zeptal právničky Petry Urbanové z advokátní kanceláře Frank Bold.

Právnička Petra Urbanová z organizace Frank Bold je součástí týmu Odpovědné energie. | Foto: Archiv Frank Bold

Znamená žaloba to, že Polsko v tomto sporu bude zastupovat společnost PGE, která důl provozuje? Co je vlastně předmětem žaloby, je to porušení evropské legislativy?

Ve sporu jde o to, že Česká republika má za to, že polské úřady nepostupovaly v souladu s evropskou legislativou v řízeních o prodloužení těžby v dole Turów o 6 a o 24 let. Za postup úřadů a znění zákonů je vůči jinému členskému státu zodpovědný stát, proto je žalovanou stranou Polská republika, nikoli společnost PGE, která důl Turów provozuje. Možnost žalovat Polsko vychází ze článku 259 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ten říká, že má-li členský stát za to, že jiný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.