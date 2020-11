Činoherní soubor Divadla F. X. Šaldy aktuálně připravuje hru Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků. Diváci si mohou díky novému miniseriálu Vyhlídky on-line nahlédnout do Malého divadla, kde zkoušení probíhá.

Vyhlídky, Karolína Baranová, Jana Stránská. | Foto: Divadlo F. X. Šaldy

A to vždy z pohledu jednoho z účinkujících, který má po celou dobu na hlavě připevněnou GoPro kameru a snímá tak nejen průběh zkoušky, ale i to, co se stane o pauzách.