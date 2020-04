Zavřená zůstala i řada parkovišť, která jsou za normálních okolností a za příznivého počasí plná automobilů. Cílem bezprecedentního opatření mělo být omezení koncentrace většího počtu lidí na turisticky atraktivních místech.

Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského lidé nařízení vesměs respektovali, policisté udělili jen několik pokut. „V převážné většině lokalit se to obešlo bez závažnějších porušení pravidel. Musím říci, že lidé byli opravdu ukáznění, pohyb osob byl v zásadě minimální. Musím poděkovat občanům, že opatření nevzali na lehkou váhu,“ řekl Deníku v neděli odpoledne Robovský.

Pokud policisté nějaká porušení zaznamenali, z převážné většiny je podle mluvčího řešili domluvami. „Bylo uděleno několik jednotek pokut. Byly to drobné přestupky na úseku dopravy, to znamená porušení zákazů vjezdu, parkování a podobně,“ dodal Robovský.

Mezi zapovězenými lokalitami se na Liberecku objevila mimo jiné Smědava, Ještěd nebo parkoviště na tramvajové točně u liberecké zoologické zahrady. To zůstalo opásáno policejní páskou. V sobotu dopoledne tam parkoval jediný vůz.

Opatření ovšem někteří lidé i kritizují. „Na čím více místech omezí pohyb a zakážou parkování, tím méně míst lidem zbyde a tím více se tam logicky budou koncentrovat,“ vyjádřila se například krajská opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová.

„Lidé budou hledat jakékoliv místo kde zaparkovat, protože ven jít prostě potřebují. Nehledě na to, že to všichni imunologové doporučují,“ dodala Kocumová.

Ta se stala i spoluautorkou výzvy proti plošnému zákazu ekonomických aktivit a cestování. Výzva požaduje uvolnění plošných restriktivních opatření a jejich nahrazení selektivními zákazy tam, kde je to nutné. Do nedělního odpoledne ji na internetu podepsalo přes šest tisíc lidí z celé republiky.



Třeba starosta Bílého Potoka na Frýdlantsku Pavel Šercl ale víkendové omezení dopravy ve své obci uvítal. Bílý Potok bývá výchozím místem pro cesty do Jizerských hor a na jeho katastru se částečně nachází i „zapovězená“ Smědava. Zákazové značky se zde objevily právě u cesty na Smědavu, u odboček na Bártlovu boudu a k Černému Potoku.

„Nějaká auta tady byla, ale bylo to v mezích. Určitě to bylo něco jiného než minulý víkend. Tehdy to bylo neúnosné, místy to hraničilo až s fyzickou inzultací mezi lidmi. Nerespektovaly se ani stabilní zákazy vjezdu do lesa, auta parkovala i na lesních cestách, kolem plotů obyvatel,“ popsal Šercl.

Vedení Libereckého kraje při vyhlašování zákazu uvádělo, že není cílem zamezit lidem pohyb v přírodě, ale pouze na frekventovaných místech. Jak se přesvědčil redaktor Deníku, řada Liberečanů své víkendové procházky v rouškách směřovala do různých lokalit ve městě.