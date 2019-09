Před dvěma lety se prostřednictvím Facebooku seznámily dva big bandy, což vyvrcholilo vzájemnou spoluprací. „Loni jsem pozval maltský big band DCapitals na koncert Big Band Jam, zahráli si i v jabloneckém Eurocentru a letos nás oni pozvali na Maltu,“ popsal začátky hudební spolupráce kapelník libereckého Big`O`Bandu Marek Ottl.

Celá skupina se vydala na pětidenní hudební prázdniny na maltský ostrov Gozo. Pobyt vyvrcholil koncertem v Citadele pro tisíc posluchačů. „Pobyt jsme si naprosto skvěle užili, nadchlo nás to. Budeme se snažit nadále objevovat zahraniční big bandy, navazovat spolupráci na přátelské bázi a vyjíždět do zahraničí. Je to pro kapelu ideální oživení,“ popsal pocity Ottl.

Zahráli sedmnáct písniček legendárního krále popu Michaela Jacksona, který by loni oslavil šedesát let a od jehož smrti v letošním roce uplynulo deset let. S tímto tematicky uzavřeným koncertem slavil big band úspěch v Liberci i Jablonci. „Zatímco DCapitals zahráli mimo jiné klasickou maltskou hudbu a místní folklor, my jsme chtěli publikum pořádně rozproudit,“ řekl Ottl.

Jak sám ale přiznal, očekával od místních větší srdečnost, více emocí. „My jsme hodně srdeční a otevření vůči publiku, tam je to spíše komornější. Lidé si to sice užili, ale zatímco u nás v Čechách by hned začali tančit a bavit se, tak tam seděli na židlích,“ doplnil kapelník.

Big Band Jam 2019

Odpočatí a plní energie se vrhli na přípravu už tradiční hudební akce Big Band Jam, která letos proběhne v sobotu 7. září na libereckém náměstí před radnicí. Tato událost představuje velké vyvrcholení Léta na náměstí. „Letos proběhne už desátý ročník. Při té příležitosti jsme si pro diváky připravili výběr toho nejlepšího z předchozích akcí,“ svěřil se kapelník. Představí se hned několik velkých i malých těles nejen z České republiky, ale i ze zahraničí jako například Tripple B z Německa.

Samotný Big`O`Band začne své vystoupení ve 20 hodin a představí dvacet hudebních pecek od takových stálic jako David Guetta, Bruno Mars či Alicia Keys. Proloží je instrumentálními filmovými songy. „Na příští rok navíc chystáme Battle Tribute Bruno Mars x Stevie Wonder. Oba interpreti jsou nám blízcí. Chceme dělat to, co nás baví, a to je hlavně taneční muzika,“ nastínil budoucí plány Ottl.

A proč si nenechat zářijový koncert ujít? „Jednoznačně se na náměstí představí dvacet pět bláznů, kteří do toho budou dupat hlava nehlava. Zahrajeme velké hity, lidé si budou moci zatančit, občerstvit či zchladit žízeň pěnivým mokem,“ odpověděl na otázku Marek Ottl.