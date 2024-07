Nový český film režiséra a scénáristy Jiřího Havelky jde do kin oficiálně až ve čtvrtek 18. července, dramaturgovi turnovského kina Pavlu Krupařovi se ale podařilo ho pro diváky promítnout v předpremiéře poprvé už v pondělí 15. července a slavnostního uvedení se zúčastnili i tvůrci.

“Kdybych měl film žánrově zařadit, byla by to taková nekonverzační nekomedie,” řekl v úvodu diskuse režisér a zároveň scénárista filmu Zahradníkův rok Jiří Havelka. Inspirací mu byl příběh zahradníka Reného Mandyse z Dolní Olešnice v Královehradeckém kraji.

Recenze film Zahraníkův rok opatrně chválí

Diváci měli možnost Zahradníkův rok vidět už na filmovém festivalu v Karlových Varech a první ohlasy i recenze jsou velmi vstřícné. V souvislosti s hereckým výkonem Oldřicha Kaisera se objevují jenom superlativy a recenzenti chválí i celkové vyznění filmu. Podle prvních reakcí jde místy snad až o pesimistickou a krutou kritiku nefunkčního systému, zároveň ale diváky čeká láskyplná pocta drobným pěstitelům.

Jiří Havelka se jako scénárista podílel už na oblíbené komedii Vlastníci a úspěch slavil také v režisérském křesle s dramatem Očitý svědek. Před dvěma lety šla do kin jeho komedie Mimořádná událost s Igorem Chmelou a Janou Plodkovou. Zahradníkům rok je tak jeho třetím komediálním režisérským počinem a do hlavních rolí si tentokrát vybral Oldřicha Kaisera a Dášu Vokatou a na plátně se ale objevuje i Štěpán Kozub nebo právě herečka Tereza Dočkalová, která si o snímku přijela povídat na besedu do Turnova.

Turnovské kino Sféra uvede Zahradníkův rok v červenci ještě v den oficiální premiéry, tedy ve čtvrtek 18. července v 17 hodin a pak hned v sobotu 20. července od 19.30 hodin. Projekce chystá Pavel Krupař i na srpen.

Diváky navíc čeká ještě o trochu lepší zážitek z hlediska kvality projekce než dřív, kino totiž v první polovině července kompletně zmodernizovalo techniku a obraz filmů je tak ve výrazně lepším rozlišení, barvách i světelnosti než dřív, momentálně jde dokonce o jedno z nejmoderněji vybavených kin v Česku.

Anotace k filmu Zahradníkův rok Na úpatí malebného kopečku žije zahradník (Oldřich Kaiser) se svojí ženou, kteří se starají o své malé zahradnictví. Jejich idylický život je narušen, když se na nedalekém zámku chystá usadit nový majitel, který chce přetvořit krajinu podle svých představ. Když zahradnictví brání jeho plánům, spustí se sled bizarních událostí.

