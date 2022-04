„Torza hodnotných náhrobků z původního městského hřbitova, z nichž část jsou kulturními památkami, jsou ve velmi neutěšeném stavu a jejich degradace se rok od roku prohlubuje,“ potvrzuje Petra Šternová z libereckého pracoviště Národního památkového ústavu. Podle ní byl v roce 2011 zpracován projekt na Zahradu vzpomínek, který bohužel potřel paměť daného místa a s těmito artefakty nepočítal.

„Vzpomínka na tamní hřbitov, který vyplňoval celou plochu dnešního parku mezi Budyšínskou, Ruprechtickou, Ruskou ulicí a Tržním náměstím, měla být vymazána. Proto se inicioval záchranný transfer za dozoru restaurátorů a vytvořila se provizorní deponie těchto objektů,“ popsala Šternová.

Od té doby se ovšem nic nezměnilo a pomníky, sochy, a to i poměrně monumentální, tak stále ohlodává zub času. Působením větru i deště se částečně rozpadají, zvědavost lidí, kteří části náhrobku vytahují ven, také příliš piety a důstojnosti nezajišťuje. Před pár týdny také nechalo město kvůli špatnému stavu vykácet původní výsadbu a zejména pak alej stromů, která vedla až k hrobce rodiny libereckých velkopodnikatelů, baronů Liebiegů.

„Plošným vykácením vzrostlých stromů, které vymezovaly hřbitovní cesty a obklopovaly pomník válečných událostí z roku 1866 však paměť daného místa zase utrpěla. Je nejvyšší čas, aby se těmto hodnotným sochařským artefaktům věnovala konečně adekvátní pozornost a mohly být na základě koncepčního řešení prezentovány v daném prostoru,“ doufá památkářka.

Místo působí spíše rozpačitě. „Bývalý hřbitov to moc nepřipomíná, sochy zřejmě budou krásné, ale jak jsou složené za tím plotem, je to jak nějaké jejich skladiště. Takhle bych si asi nepředstavovala zachování piety k bývalému hřbitovu a našim předkům, ale já sem moc nechodím, protože mi vadí opilci, kteří tady polehávají a posedávají na lavicích,“ popsala své dojmy Liberečanka Danuše Kocmanová.

Podoba Zahrady vzpomínek, tedy části s hodnotnými artefakty, by se snad konečně mohla změnit. „Záměr a představa, kterou odbor ekologie a veřejného prostoru má, je taková, že by se po opravě obvodových zdí sochy rozmístily podél zdejších zdí. Před opravou to není vhodné provádět právě kvůli přístupu. Spolu s památkáři by se pak vybralo několik kusů, které by se restaurovaly a následně rozmístily podél zdí. Ideálně, aby sochy byly instalovány na soklech,“ popsala záměr mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Protože jsou některá díla památkově chráněná, musí být nejprve zpracován restaurátorský průzkum a záměr, na základě kterého se posléze zažádá o vydání rozhodnutí stanoviska příslušného orgánu státní správy, zde konkrétně oddělení památkové péče libereckého magistrátu. Teprve potom je možné přistoupit k vlastnímu restaurátorskému zásahu, který by celou dobu dozorovali památkáři.

„Ve hře byla také varianta vybudování přístřešku pro sochy, ten by stál přibližně 1,5 milionu korun. To je částka, kterou by město raději investovalo do renovace soch. Navíc vybudováním přístřešku by byl dále ztížen jakýkoliv transfer i v rámci pozemku. Jsou zde sochy, které váží několik set kilogramů, což znamená nutnost využití těžké techniky, například jeřábu,“ vysvětlila Kodymová.

V současné době město připravuje opravu centrálního litinového kříže s korpusem, včetně soklové části. Restaurátorské práce zhotoví Oldřich Hnětynka za 82 tisíc korun.

Městský hřbitov vznikl na pozemcích děkanství v roce 1832, v dalších letech byl rozšířen a postavena tady byla i márnice. Poslední pohřeb se tady uskutečnil v roce 1956, od té doby hřbitov chátral. V letech 1974 – 1984 se rozhodlo o přesunu hřbitova a proměnu místa v park. Vzniklo zde lapidárium pro sochy a vzácné artefakty. Ty se ale opakovaně staly cílem vandalů, kteří je poničili už v 80. letech minulého století. K dalšímu rozsáhlému poničení památek došlo v roce 1990, které se až do roku 2011 dále prohlubovalo.