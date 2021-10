Dopravní podnik proto vypravuje každý všední den od 6 do 18 hodin nový spoj, který spojuje Nové Vratislavice se zastávkou Zelené Údolí. Odtud mohou cestující využít linku č. 12 při cestách do/z centra města. Aby mohl autobus na sídlišti snadno manévrovat, je v ulici Seniorů dočasně upraven jednosměrný provoz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.