Zranění křídel, nárazy do překážek a nebezpečí silnic patří mezi nejčastější důvody, kvůli kterým skončí zvířata v záchranné stanici Archa v Liberci. Stanice se stává útočištěm pro ty, kteří tyto nástrahy nepřežili bez úhony. Mezi poslední přírůstky patří malá kachňátka nebo dravci.

Liberecká záchranná stanice Archa přivítala nové pacienty. | Foto: Archa Zoo

Krahujec, kalous nebo kachňata patří k novým pacientům, které do péče převzala záchranná stanice Archa v Liberci. Jejich volný život překazily překážky, které jim do cesty, byť nevědomky, připravili lidé. To na vlastní kůži pocítil sameček krahujce z Líšného, který při lovu narazil do oplocenky a utrpěl frakturu křídla.

„Právě zranění po nárazu do plotu či prosklené stěny bývá nejčastější příčinou příjmu krahujců do záchranné stanice. Jsou to nekompromisní lovci ptáků a při pronásledování kořisti si jdou vehementně za svým tak, že to mnohdy před překážkou nestačí takzvaně vybrat,“ sdělila vedoucí liberecké Archy Ivana Hancvenclová.

Kalous se dostal do záchranné stanice poté, co spadl v Modřišicích na zahradu po nárazu do drátů a narazil si křídlo. Elektrické vedení ptáky ohrožuje nejen možnými výboji při usednutí na starých typech sloupů, ale nebezpečí představují i dráty, pokud si jich ptáci při letu nevšimnou.

Tragédie pro kachní rodinu v Krásné Studánce

Snaha přejít frekventovanou silici v Krásné Studánce se stala osudná kachní rodince. Jedno z mláďat zapadlo do kanálu, a když kachna zoufale pobíhala kolem, tak ji přejelo kolemjedoucí auto. Než dorazili pracovníci záchranné stanice na místo, mezi oběti přibyla další dvě kachňata. „Čtyřem kachňátkům se mezitím podařilo přeběhnout silnici a ukryla se mezi hromadami palet. Po náročném hledání se nám je podařilo pochytat, vyprostili jsme i kachňátko z kanálu. Nyní o ně pečujeme v Arše,“ dodala Hancvenclová.

Zájemci mohou podpořit libereckou Archu a její péči o zraněné zvířata zde.

