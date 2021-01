Záchranná stanice Archa, která v Liberci funguje při zoologické zahradě, má za sebou náročný rok. Loni totiž přijala 1800 zvířat, což je nejvyšší číslo za 14 let jejího fungování.

Více než polovinu případů tvořili netopýři hvízdaví, kteří patří mezi nejčastější pacienty záchranné stanice. Loni jich pracovníci Archy ošetřili 910. Podle mluvčí liberecké zoo Barbory Tesařové se však kvůli nezodpovědnému chování lidí podařilo zachránit a vypustit zpět do volné přírody pouze polovinu z nich. Nejsmutnějším případem byl hromadný nález 337 jedinců netopýrů, které někdo zanechal v plastové nádobě u popelnic v liberecké části Ruprechtice.

„V kbelíku byla namačkána zvířata uhynulá i stále skomírající. Po roztřídění v Arše jsme našli 260 mrtvých živočichů, dalších devět uhynulo následně. Zachránit se podařilo pouze 68 netopýrů,“ řekla vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová. Podle ní pocházela naprostá většina odchycených netopýrů z tzv. letních invazí do budov. „K těm dochází v době, kdy se rozpadají mateřské kolonie a hejna mladých nezkušených jedinců si hledají nové úkryty, často bohužel v otevřených oknech domů. Je smutnou skutečností, že loni se nám z velké části vinou majitelů objektů více než polovinu z nich už nepodařilo zachránit. Buď jsme je nalezli už uhynulé, nebo následně uhynuli u nás ve stanici,“ vysvětlila Hancvenclová.

K netopýřím invazím dochází každý rok koncem letních prázdnin a trvají přibližně měsíc. Odchycení jedinci bývají převezeni do záchranné stanice a v případě dobrého zdravotního stavu hned vypuštěni zpět do volné přírody. Zimu přečkávají v péči Archy pouze netopýři probuzení ze zimního spánku. V bezpečí stanice pokračují v hibernaci ve speciálních netopýřích budkách, na jaře je pracovníci probouzejí, dokrmují a po důkladném zahřátí a kontrole vypouštějí do vhodných lokalit.

Nejvzácnějším a zároveň nejvíce ohroženým živočichem, kterého Archa v loňském roce ošetřila, byl jeřáb popelavý. Srazil ho kamion v Desné v Jizerských horách a podařilo se ho zachránit především díky okamžité pomoci ze strany nálezce. „Všimli si ho lidé, mezi nimiž byla i sokolnice, která se nebála sice otřeseného, ale velmi nebezpečného impozantního ptáka odchytit a přivézt na naši smluvní veterinární kliniku. Jeřáb kupodivu utrpěl pouze drobné oděrky. Už druhý den se dostatečně vzpamatoval, proto jsme jeřába s pomocí ornitologů vypustili na vhodnou lokalitu,“ uvedla vedoucí stanice.

Otrava karbofuranem

Mimo to řeší Archa každý rok případy otravy zvířat. Loni to bylo například káně, které se pravděpodobně otrávilo karbofuranem. Ten se používal v zemědělství jako pesticid, ale v zemích Evropské unie je už zakázán. V České republice je v posledních letech zneužíváno karbofuranem otrávených návnad k zabíjení šelem a dravých ptáků. Smrtelná dávka pro ptáky je kolem 0,5 mg na kilogram živé váhy. Ptáci obvykle považují granuli karbofuranu za zrní, přičemž i jediná granule ptáka zabije.

Dalším příkladem problematického soužití volně žijících živočichů a lidí, které nezřídka vede k poranění zvířat, je i případ pomoci dvěma užovkám obojkovým. Ty se ocitly v nouzi, když se na zahradě zamotaly do sítě chránící borůvky proti ptactvu. „Pro jednu užovku jsme jeli do Jablonce nad Nisou, pro druhou do zahrádkářské kolonie v Liberci. Po odstranění sítěk a ošetření jsme oba hady ale mohli naštěstí vypustit,“ doplnila Hancvenclová, která v Arše pracuje od roku 2006.