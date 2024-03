Záchrannou seskokovou matraci mají nově ve výbavě liberečtí hasiči a pomoct může při záchraně lidí z výšky až 25 metrů, připravit ji dokáží do jedné minuty.

Hasiči mají novou nafukovací matraci. | Video: HZS LK

Novinku ve výbavě hasičů Libereckého kraje využijí hlavně při zásazích u požárů výškových budov. “Matrace zvyšuje šance na přežití zachraňovaných osob při mimořádných událostech,” uvedla tisková mluvčí Jaroslava Benešová.

Seskoková matrace umožňuje záchranu osob z výšky do 25 metrů, vysoká je přes dva metry a široká zhruba čtyři metry. Váží zhruba jako dospělý člověk a má výraznou žluto-zelenou barvu. “Hasiči ji v případě potřeby na místě mimořádné události dokáží uvést do pohotovostního stavu do jedné minuty, plní se vzduchem z tlakové lahve. K její obsluze jsou potřeba čtyři osoby,” doplnila mluvčí.

Nafukovací záchrannou matraci smí hasiči u zásahu využít pouze v případě, kdy je jiná možnost záchrany osob z výšky vyloučená a není možné využít výškovou techniku, nebo pokud je to vzhledem k časové tísni nevyhnutelné.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje má v tuto chvíli k dispozici jednu takovou seskokovou matraci pořízenou z celostátního rozpočtu. Stála přes 350 tisíc korun a aktuálně je dislokovaná na centrální hasičské stanici v Liberci. „S ohledem na dojezdové časy a narůstající počet zásahů ve výškových budovách bychom rádi disponovali čtyřmi záchrannými matracemi, aby v každém okresu Libereckého kraje byla jedna,“ řekl za liberecké hasiče jejich ředitel Jan Hadrbolec. Připravuje kvůli tomu žádost o financování z prostředků krizového fondu kraje. Pevně věřím, že tato naše žádost bude bezpečnostní radou kraje podpořena, nákup záchranných seskokových matrací dává smysl,“ uzavřel Hadrbolec.

