/FOTO, VIDEO/ Radost z těhotenství a snaha něco změnit stály za projektem, který vdechuje panenkám druhý život a posílá je opět do světa, aby se dětem při rozbalování hraček s příběhem rozzářila očka.

Projekt Zachráněnky, který stvořila Eva Hubová, vdechuje panenkám druhý život. | Video: Eva Hubová

Třicetiletá učitelka matematiky a anglického jazyka Eva Hubová po zjištění, že čeká holčičku, začala stahovat z půdy hračky z dětství, které chtěla pro dceru připravit. Během toho narazila i na starší panenky, které potřebovaly opravit. Zrodil se tak projekt Zachráněnky.

S návratem starých panenek zpět do života už měla Eva Hubová zkušenosti z doby, kdy se věnovala úpravám sběratelských kousků „Uvědomila jsem si ale, že spousta panenek není sběratelských a nemá takové štěstí, že by je někdo úmyslně zachraňoval. Ten proces je vcelku náročný a někdy zabere i dost času,“ popsala stvořitelka projektu, která je v současnosti na mateřské dovolené a žije u Nymburku.

Sama má k panenkám velmi blízký vztah, dá se mluvit až o lásce. „Cítím respekt k některým provedením, kráse a příběhu, který ty panenky nesou. Tím, že mi procházejí rukama a trávím s nimi spoustu času, tak mi zvědavost nedá a zjišťuju si výrobce, rok výroby a nějaký příběh k tomu,“ svěřila se.

Zachráněné panenky nejdříve představila na sociální síti Facebook a samotnou ji ohromilo, jaký ohlas vzbudily. Během dvou dní začaly sledovat facebookový profil dva tisíce uživatelů a vedle pochvalných komentářů přišly první objednávky. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že budou mít takový rychlý úspěch. Ta podpora je opravdu obrovská. Nejen co se týče zájmu, ale i podpory z hlediska dodávání nových panenek a celkových nabídek pomoci,“ netajila nadšení Hubová.

Většina panenek se dá zachránit takovým způsobem, že na nich nejde poznat, že už udělaly radost někomu před tím. Právě v tom spočívá celý smysl projektu, do kterého vstupuje několik účastníků. Nejdříve to je rodina, která se rozhodne panenky prodat a dostane peníze za něco, co už nevyužívá. Dále to jsou maminky, které jsou na mateřské dovolené a přivydělávají si opravou a přípravou panenek.

„V tuto chvíli není náš tým velký, hodně toho dělám sama, ale jak budou Zachráněnky růst, chtěla bych tím pomáhat maminkám napříč republikou. Vím, jak je těžké sehnat něco, co člověk může dělat s dětmi a z domova,“ zdůraznila učitelka na mateřské dovolené.

A poslední článek tvoří účastník, který si panenku koupí a zároveň tak podpoří ženy, které se na jejich záchraně podílejí. „Chceme takto zabránit tomu, aby panenka skončila nevyužitá a nemilovaná. Vdechnout jí nový život a dětem udělat radost tím, že dostanou novou hračku, kterou si rozbalí a se kterou si vytvoří krásné vzpomínky na dětství,“ upřesnila Eva Hubová.

Poptávka je velká

Sama velmi dbá na to, aby materiály a věci k panenkám byly buď recyklované, nebo od místních dodavatelů. Na začátku vše nakupovala po bazarech, trzích či na internetu. Poté, co projekt zaujal na sociální síti, řada příznivkyň uspořádala sbírku panenek.

V současnosti eviduje kolem 60 kusů prodaných panenek, ale ta poptávka je mnohem vyšší. Vyřizuje objednávky, pracuje na specifických zakázkách, deleguje opravy a vytváří nový objednávkový systém. Už vznikl i e-shop. „Do toho všeho jsem taky máma své rok a půl staré dceři. Moc toho teď nenaspím, ale ta radost a podpora mě žene neskutečným způsobem,“ přiblížila milovnice panenek.

Projekt už dávno přesáhl hranice regionu, kde vznikl, a sklízí pozitivní ohlasy napříč republikou. Výjimkou není ani Liberecký kraj. Narazila na něj i liberecká zastupitelka, projektová koordinátorka a fotografka Anna Provazníková. Ta oceňuje, že podobných udržitelných projektů vzniká čím dál více.

„Zachráněnky se mi nesmírně líbí, protože vdechnout zdánlivě odepsaným věcem nový život mi přijde vždy chvályhodné. V tomto případě vnímám krom běžných plusových stránek takových projektů i možnost seznámit děti s tématem udržitelnosti u hračky, u níž by to leckdo nečekal. Nehledě na to, že věřím, že to namotivuje i mnohé rodiče zkusit s podobnými hračkami, které mají doma, udělat podobné kouzlo,“ svěřila se.

Na Facebooku Zachráněnky zaregistrovala i liberecká divadelní herečka Jana Hejret Vojtková a už samotný název ji oslovil. Sama má blízký vztah k ekologii a třídění nejen odpadu. „Jsem ráda, že ty oči, které na nás skrze panenku koukají, se nezavřou a budou stále koukat v novém kabátě. Zachráněné panenky udělají ještě spoustu radosti,“ doplnila.

„V dnešní době, kdy se vším plýtváme a rozbité věci letí do koše a bez problémů si pořídíme nové, je velmi důležité ukázat ostatním, že věci, které máme v ne úplně dobrém stavu se dají opravit a mohou dál fungovat. A dokázat tohle na dětských hračkách je za mě skvělý způsob,“ nešetřila chválou českolipská zdravotní sestra Tereza Hrušková.

Ideální dárek

Blíží se Vánoce a podle Hubové představují Zachráněnky ideální vánoční dárek. Sama jako máma vnímá, že dárky s přidanou hodnotou a příběhem jsou za ni osobně nejlepší. To jí ukázal i prodej panenek v dětském centru v Mladé Boleslavi. „Vidět tam holčičky, jak si vybírají ´tu svou´ panenku, to bylo k nezaplacení. Takže věřím, že i pod stromečkem radost udělají. A nemusí to být jen holčičky,“ podotkla.

Přestože nesnila o tom, že si bude v dospělosti „hrát“ s panenkami, už při vytváření konceptu Zachráněnek cítila, že se vydala správným směrem. Do budoucna by ráda rozšířila tým maminek zapojených do projektu a doplnila sortiment o starší panenky, tedy ty vzniklé před rokem 2000. „Ráda bych vytvořila speciální Zachráněnková centra, ale to je zatím hudba budoucnosti. Přesto věřím, že se to podaří a budou přinášet dětskou radost,“ uzavřela vyprávění Eva Hubová.