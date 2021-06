Průjezd úzkou ulicí je v objemné sanitce jiný, je také třeba uzpůsobit brždění hmotnosti auta. „Důležité také je, aby si studenti uvědomili, jak je pro záchranáře a pacienta vzadu důležitá plynulost jízdy,“ upozornil lektor Fakulty zdravotnických studií TUL a záchranář Tomáš Buchtela, jenž je koordinátorem kurzu.

Samotné praxi předcházela teorie v podobě dopravních předpisů, právních ustanovení a psychologie. Studenti zhlédli i několik videí z kabiny zasahující sanitky. Trénovalo se na uzavřeném polygonu autoškoly a účastníci kurzu si vyzkoušeli simulovaný průjezd úzkou sídlištní uličkou, couvání nebo krizové brždění. „Bylo to poprvé, co jsem řídil dodávku. Nejtěžší asi bylo při couvání odhadnout, jak daleko ode mě kužel vlastně je. V zrcátkách to vypadalo, že je v půlce auta, ale ve skutečnosti jsem byl skoro na konci,“ popsal obtížné couvání Petr Velík.

Všech 58 studentů dostalo po absolvování kurzu certifikát. Pokud se budou chtít studenti ucházet o pozici zdravotnického záchranáře, musí rok pracovat v nemocnici na anesteziologicko-resuscitačním oddělení či na jednotkách intenzivní péče. Nebo mohou nastoupit právě jako řidiči u rychlé záchranné služby. Než samostatně odřídí ostrý výjezd k pacientovi, sledují několik týdnů jako spolujezdci počínání zkušených řidičů.