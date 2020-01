V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se o něm ale všichni jen bavili a sepisovali nutné postupy. Nyní poprvé vše jeden na ostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na telefonu. Zároveň volají na policii ČR se žádostí o auta k přesunu a připravují nutné věci. Zařizují přepojení linky 155 na mobilní telefony. Za necelých 10 minut nasedají do policejních aut a v houkající koloně přejíždějí do prostor záložního operačního střediska v budově Policie ČR. Stále se sluchátky na uších, stále přijímají hovory a vysílají sanity po celém Libereckém kraji. Během patnácti minut už mají svá pracovní místa na nouzovém pracovišti. Pracují bez počítačů, jen přes mobily a vysílačky, vše zapisují na papíry a stírací tabulky. Provoz záchranky se ani na vteřinu nezastavil.

Po necelé hodině je situace klidnější, všichni si zvykli na nové podmínky. A v tu chvíli přichází nová zpráva – můžeme se vrátit „domů“. Jenže zároveň se rozdrnčí telefony, pacientů přibývá a dispečeři nemohou hovory utnout. Na odjezd zpět na základnu se tedy čeká dalších 20 minut. A během přesunu dispečeři stále hovoří. Do zaběhnutých kolejí se vše vrací v 11:40. Mobilní linky jsou opět přepojeny na pevné, dispečeři sedí u svých počítačů. Cvičení končí. Dopadlo na jedničku!

Zdravotnická záchranná služba pořádá podobná cvičení, při nichž se zaměstnanci připravují na různé krizové situace, pravidelně. Konají se cvičení operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých týmů či spolupráce v rámci IZS. „Nechceme se dostat do situace, kdy by kdokoliv z našich lidí nevěděl, co má dělat. Jedna věc je samozřejmě teoretická příprava, kdy máme na papíře sepsané postupy a doporučení, druhá je věc jejich převedení do praxe. Z tohoto hlediska pro nás byla ostrá evakuace dispečinku velmi přínosná. Ověřili jsme si, že podobnou situaci jsme připraveni bez problémů zvládnout, zároveň jsme odkryli slabší místa, která můžeme doladit,“ zhodnotil cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

„Všem zúčastněným bych rád poděkoval za perfektní zvládnutí situace a celého cvičení,“ dodal. Zároveň připomněl, že záchranka nic neriskovala a po celou dobu měla v záloze tým, který byl připraven v případě potřeby okamžitě začít pracovat na operačním středisku ZZS LK. „Nikdy bychom si nedovolili cvičením jakkoliv ohrozit životy nebo zdraví obyvatel. Vše bylo připraveno tak, aby v případě jakýchkoliv potíží bylo možné okamžitě přejít na standardní provoz. Celému cvičení v rolích pozorovatelů přihlíželi zástupci Libereckého kraje a Zdravotnických záchranných služeb z některých sousedících krajů.

Michael Georgiev