Protože byl ale zřejmě pod vlivem alkoholu či drog, zanechal za sebou v hotelu spoušť. „Poškodil vnitřní zařízení budovy a následně se vydal do jejích horních pater. Poté, co rozbil další vnitřní zabezpečovací prvky objektu, vylezl na část střechy. Svým nevyzpytatelným jednáním, které provázel hlasitými verbálními projevy, zavdal svému okolí dostatečné podezření k tomu, že by si mohl ublížit,“ popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Lidé přivolali na pomoc policii, která následně povolala i hasiče s výškovou technikou.