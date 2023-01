"Vzhledem k tomu a především k důvodné obavě o její život vyslal operační důstojník na místo několik hlídek včetně dvou psovodů se služebními psy. Policisté pátrali v rozsáhlém členitém terénu a také prováděli řadu prověrek i šetření k možnému výskytu či pohybu pohřešované. Ten nesložitější lesní terén a samozřejmě i místa, kde procházely policejní hlídky, důkladně propátrávali právě oba psovodi se svými psy," popsala situaci policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Obtížně přístupná místa propátrával psovod podporučík Václav Mlejnek se svým služebním psem Exelem. "Krátce po dvaadvacáté hodině Exel v lesním terénu zareagoval, odběhl a štěkáním označil místo, kde s nacházela pohřešovaná žena. Byla zimou schoulená za stromem, pouze v nátělníku, kabát a svetr měla vedle sebe," uvedla Sochorová. "Na oslovení reagovala velmi slabým hlasem a neustále opakovala, že chce zemřít," dodala mluvčí.

Žena nebyla zraněná, "jen" promrzlá. Policisté ji dopravili z lesa do ulice Na Nivách, kde si ji do péče převzala posádka přivolané zdravotnické záchranné služby. Ta ji převezla do nemocnice.

V noci na středu se teploty pohybovaly pod bodem mrazu a po půlnoci začal padat sníh. "Náš služební pes Exel zcela jistě díky důkladnému výcviku a své šikovnosti zachránil ženě, která chtěla v lese zemřít, život," ocenila práci kolegů policejní mluvčí a upozornila, že pohřešovaná se navíc za stromem schovávala tak, aby ji při běžném pátrání policejní hlídka nemohla najít.