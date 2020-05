Spolu s Ještědem a nejstarší zoo v zemi patří liberecká iQlandie k turisticky nejoblíbenějším cílům Liberce. Ročně navštíví jedno z osmi science center v zemi a jediné na severu Čech na 400 tisíc návštěvníků. Od nás i ze zahraničí.

A nejde jen o příjemné trávení volného času. Poznatky z oblasti vědy a techniky si tu ročně doplňuje i více než sto tisíc žáků základních a středních škol, kterým se základy fyziky či chemie mohou uložit do hlavy formou zajímavých pokusů namísto biflování z učebnic. To všechno se ale může stát minulostí.

Koronavirová krize připravila iQlandii o 10 milionů korun na tržbách. Právě příjmy z nich přitom tvoří 90 procent rozpočtu. Science centrum už muselo propustit třetinu zaměstnanců. „Ve stavu už máme pouze klíčové pracovníky, bez kterých by se science centrum už nepodařilo rozjet. Jedná se o špičkové odborníky, které si vychováváme několik let,“ popsal situaci ředitel Pavel Coufal.

Příspěvek pokrátili

Pomoc od státu je zatím minimální. „Na dotaci ani příspěvek od státu nebo dalších veřejných zdrojů jsme nedosáhli. Budeme si však půjčovat přes program Covid,“ sdělil Coufal, podle kterého chybí iQlandii na přežití do konce roku 12 milionů korun.

„Od statutárního města Liberec jsme měli pro letošní rok slíbenu podporu 900 tisíc na programy pro školy. Částka byla bohužel redukována na polovinu. Odborné lektory ale držet musíme i přes redukci a způsobí nám to opravdu velké problémy,“ připomněl.

Mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová potvrdila, že město podpoří činnost centra, které k výukovým programům využívají základní školy, jichž je město zřizovatelem, částkou 400 tisíc korun. Tedy necelou polovinou požadované částky. Podle informace Deníku sice náměstek pro školství Ivan Langr požadoval na podporu tohoto typu doplňkové výuky částku 800 tisíc korun, to však neprošlo Radou města.

Město přitom podpořilo Ještědskou sportovní společnost, která provozuje plavecký bazén, třemi miliony. Vedení iQlandie se obrátilo také na krajské vedení. „Liberecký kraj pro letošní rok přislíbil výrazněji navýšit svůj příspěvek. Věříme, že to tak bude a nehodí nás přes palubu,“ zadoufal ředitel Coufal.

Atrakce v ohrožení

Upozornil také, že pokud by byli nuceni provoz ukončit, kraj by přišel nejen o jednu ze svých největších turistických atrakcí, ale také o významnou vzdělávací instituci. „Ročně do iQlandie zavítá přes 4000 školních tříd, řada škol využívá naše laboratoře a workshopy jako stálý doplněk výuky, vzděláváme také učitele,“ vysvětlil Coufal.

„Science centrum podpoříme částkou 800 tisíc korun. Rádi bychom přispěli víc, ale ve chvíli, kdy kvůli dopadu koronaviru musíme krátit i příspěvky samotným školám, to není možné,“ upřesnil náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa. Upozornil i na fakt, že iQlandie není příspěvkovou organizací kraje. Tím nepřímo vyjasnil i to, proč jiné kraje vkládají ročně na provoz těchto center i desítky milionů.

Spojené nádoby

IQlandie se obrátila také na jednotlivce a firmy. Kvituje, že řada z nich se už i přes vlastní těžkosti snaží pomáhat. Jde totiž o spojené nádoby. Mnoho zaměstnavatelů si uvědomuje stále větší potřebu zaměstnanců se znalostí nových technologií, kterých je trvalý nedostatek. „Právě science centra studentům tyto náročné obory atraktivně představují, mají špičkové vybavení i lektory a dokážou reflektovat potřebu trhu práce,“ nastínil Pavel Coufal.

Za záchranu science center se staví i čeští vědci. „V době koronavirové, kdy byla česká science centra uzavřena, je velmi alarmující, že jim hrozí úpadek a kvalifikovaným pracovníkům nezaměstnanost nebo přechod na jinou práci, z níž se už ke své původní vzdělávací práci nevrátí. To by byla pro naši lepší budoucnost opravdu řízená střela do vlastní nohy,“ uvedl například známý astrofyzik Jiří Grygar.

Upozornil také na to, že až se celosvětově rozvine Průmyslová revoluce 4.0., založená právě na chytrých technologiích, dostanou se do první ligy právě ty země, které vsadí mimo jiné na technické vzdělání. „Je třeba zabezpečit, aby Česko dokázalo objevit už teď talenty a dát jim příležitost ke špičkovému vzdělání,“ dodal astrofyzik Grygar.

Podpořit iQlandii může i veřejnost libovolnou částkou v rámci projektu Zachraň iQlandii na portále darujme.cz. Lze si také předplatit vstupenku či permanentku. Brány iQlandie by se znovu měly otevřít v červnu.

iQlandie v číslech a datech

Ročně navštíví liberecké science centrum na 400 000 lidí.

Výukové programy navštíví ročně 100 tisíc dětí a 4 000 tříd, připravuje programy například v oblastech: jaderná energie, nanotechnologie, voda, anatomie člověka či polytechnika.

Centrum připravuje i doplňkové vzdělávání pro učitele v programech IT a digitální dovednosti či fyzika.