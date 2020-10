Zdroj: Deník„Na dnešní večer máme naplánované tři vyjednávání s Piráty, ODS a ANO. Nějakou představu mám, ale budu o ní mluvit až po schůzkách s jednotlivými stranami. Už jsem ale zaregistroval, že se někteří naši potenciální koaliční partneři začali vůči sobě vymezovat,“ řekl Půta a dodal, že věří, až se všichni vyspí a zítra se probudí, tak se smíří s volebním výsledkem a začne se o volební spolupráci reálně vyjednávat.

„Počítáme s vytvořením koalice, která bude mít více než 30 hlasů v krajském zastupitelstvu. Reálně jsou dvě taková řešení, protože některé strany už před volbami mluvili o formátech, kterých se nezúčastní,“ vysvětlil Martin Půta, který s vítěznými Starosty pro LK získal 22 křesel v krajském zastupitelstvu. Druhé ANO má 10 zastupitelů, třetí Piráti mají stejně jako čtvrtá ODS po 5 místech. Poslední strana, která ve volbách bodovala je SPD, které získalo 3 zastupitele.

„Já bych preferoval koalici s Piráty a ODS. Jako varianta B, pokud by tu první koalici nebylo možné uzavřít, zůstává hnutí ANO. Tato varianta není u mě preferovaná. V minulých 4 letech to sice fungovalo, ale bylo to hodně postavené na personálním složení. Proto bych chtěl i během vyjednávání slyšet představy kolegů, kdo by za ně měl být v krajské radě a jaké konkrétní rezorty by chtěli mít na starosti,“ vysvětlil Půta, jak budou probíhat povolební vyjednávání v Libereckém kraji.

Na širší koalici současný hejtman trvá kvůli zkušenostem s předchozími partnery. „V roce 2012 jsme ustoupili Změně, která řekla, že nikdy nebude v koalici s ODS. Byla to chyba. Z toho jsme se v minulých čtyřech letech poučili. Široká koalice fungovala dobře a jsou za ní vidět výsledky. Byl bych proto rád, aby podobný formát fungovat i v příštích letech,“ řekl Půta.

Do poloviny října by chtěl mít jasno o tom, kdo se bude na vládě v kraji podílet a jaké budou priority nové koalice. „Netlačí nás čas. Budeme na tom intenzivně v následujících dnech a týdnech pracovat,“ dodal hejtman.

Do letošního krajského zastupitelstva se dostalo pouze 5 stran, v minulém volebním období bylo na kraji zastoupeno 7 politických strana hnutí. „Musím říct, že mi některých stran je líto, že se nedostaly. Rád bych s lídry minimálně dvou stran, Společně a Pro KRAJinu, mluvil o tom, v jakém formátu bychom mohli spolupracovat na tématech ochrany životního prostředí a zadržování vody v krajině,“ uvedl Půta na začátku vyjednávání o krajské koalici.