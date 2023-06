V Liberci odstartoval jeden ze čtyř investičních projektů, který má pomoci vypořádat se s dopady sucha a důlní činností polského dolu Turów v oblastech Hrádecka a Chrastavska v Libereckém kraji.

Úpravna vody v Machníně. | Foto: Liberecký kraj

Budova úpravny vody v Machníně zahájila provoz ve třicátých letech minulého století a postupně se dočkala rozšíření zdrojová oblast podzemních vrtů a linka úpravny vody. Od roku 2005 je úpravna vody odpojena z provozu a je využívána pouze jako předávací místo pro převod vody z vodojemu Ruprechtice do vodojemu Kryštofovo údolí, případně do vodojemu Svatý Ján. Její znovuuvedení do provozu si vyžádá komplexní rekonstrukci a modernizaci.

„Budou vybudovány nové inženýrské sítě a budou nahrazena stávající zastaralá zařízení moderními technologiemi pro zajištění konstantní kvality vyrobené pitné vody a současně umožňující automatizaci provozu,“ sdělil generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák. Nadzemní část hlavního objektu byl zbourán a součástí prací je i revitalizace pěti zdrojů vody v prameništi Machnín. „Vyroste zde zcela nová budova, do suterénu pak bude vestavěna nová akumulační nádrž pitné vody. Rozšíření akumulace upravené vody zajistí vyšší zabezpečenost dodávky pitné vody do spotřebiště,“ upřesnil Špičák.

Investorem stavby je SVS a projekt je financován z Operačního programu Životního prostředí 2021–2027, dále z Fondu Turów Libereckého kraje a z vlastních zdrojů SVS. Obnova potrvá do června roku 2025. „Rekonstrukce úpravny je první předpoklad k tomu, abychom měli dostatek pitné vody do nových vodovodů ve Václavicích a Horním Vítkově a zároveň, abychom měli dostatečný zdroj vody pro Hrádek nad Nisou, který je teď z 60 procent zásobován z vodního zdroje Uhelná, kde voda v posledních desetiletích klesá,“ informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Dohoda o Turówu přinesla kraji 35 milionů eur, které budou mimo jiné využity pro zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavbu vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova. „Díky dohodě s Polskem má Liberecký kraj kompenzace, které již nyní využívá na zajištění zlepšení dodávek vody v oblastech Hrádecka a Chrastavska. Ministerstvo životního prostředí a příslušní experti zase díky této smlouvě průběžně dostávají všechna relevantní data o hluku, prachu nebo hladinách podzemní vody na polské straně, ke kterým dříve přístup nebyl,“ dodal zmocněnec ČR pro Dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów Michal Pastvinský.