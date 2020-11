Evropský týden testování

Testovat se bude na HIV, žloutenku typu C a Syfilis. Organizace Most k naději upozorňuje, že se nakazit může každý. Do rizikové skupiny patří lidé i v případě, že měli pohlavní styk bez ochrany nebo si nechali udělat tetování či piercing v neprofesionálních podmínkách.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je lepší se na testování objednat předem na telefonním čísle 725 457 258. Objednávat se lidé mohou denně od 10 - 18 hodin, stačí prozvonit či poslat sms nebo sos zprávu a pracovníci zavolají zpět. Objednat se mohou lidí i písemně na mailu tp.liberec@mostknadeji.cz a na facebookové stránce: Most k naději-terénní programy Liberecko.

K akci se připojila také Liberecká pobočka

Kdy se můžete ve Frýdlantu nechat v Centru 1407 zdarma otestovat?

V pátek 20. listopadu od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30

V pondělí 23. listopadu od 10:00 do 12:00

Ve středu 25. listopadu od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30

V pátek 27. listopadu od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30

V pondělí 30. listopadu listopadu od 10:00 do 12:00