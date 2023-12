Obojživelníci se po zimě probouzejí a přesouvají k tůním, potokům, řekám a rybníkům za rozmnožováním. Jejich cesta však vede přes rušné silnice, kde jim hrozí nebezpečí. Liberecký kraj k tomu není lhostejný, a proto nyní žádá Ministerstvo životního prostředí o dotaci na jejich přenášení. Migrující žáby a čolci tak neskončí pod koly aut.

Transfer žab. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Zoo Liberec

„Jsem rád, že obdobný projekt jsme úspěšně uskutečnili letos i vloni. Liberecký kraj zajišťuje pět kritických úseků dočasnými zábranami s nádobami, z nichž se žáby a čolci i několikrát denně přes silnice přenášejí. Nejčastějšími migranty jsou ropuchy obecné a skokani, dále čolci obecný, horský a velký,“ sdělil krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Výzva pro podání žádostí do tohoto programu začala 15. listopadu letošního roku a potrvá již jen několik dní, a to do 14. prosince. Transfer obojživelníků spočívá ve výstavbě a následném zbourání zábran a jejich odchytu do zemních pastí a jejich každodenním přenesením s četností dvakrát denně k místům rozmnožování. Mezi vybrané lokality patří zejména ty, kde už dříve každoročně docházelo k významným střetům dopravy a obojživelníků v době jejich hromadného jarního tahu.

Pro transfery kraj vybral úseky komunikací ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, na nichž docházelo k masivním úhynům žab a čolků, z nichž většina patří mezi zvláště chráněné druhy. Nově se jedná i o dva úseky ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Přehled komunikací, kde se uskuteční bezpečný transfer obojživelníků:

Postřelná – komunikace II/270 v délce zhruba jeden kilometr u Bouřlivého rybníka

Noviny pod Ralskem – komunikace II/278 v délce přibližně 700 metrů

Dolní Suchá – úsek komunikace III/2713 v délce cca 200 metrů naproti vjezdu do areálu firmy Statek Dolní Suchá

Chrastava – úsek komunikace III/27250 v délce cca 100 metrů v části, kde se na komunikaci napojuje sjezd na Chrastavu ze silnice I/35

Pihel – úsek komunikace I/9 v délce cca 250 metrů u Červeného rybníka

Celkem se jedná o úseky v délce 2,25 kilometru. Náklady na transfery obojživelníků činí 190 846 korun pro celý rok 2024.

S využitím tiskové zprávy