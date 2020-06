O prvním víkendu nechyběli drobní prodejci, soutěže či divadelní představení. Návštěvníci si mohou zahrát minigolf, využít venkovní terasu a dětské atrakce. Chuť objevovat, obnovit schopnost citlivěji vnímat svět i sebe samé jim v parku pomůže 25 unikátních interaktivních exponátů probouzejících lidské smysly.

Zábava a poučení umožní například změřit sílu myšlenek, pohrát si s pamětí, prožít let ptáka nebo naprogramovat robotickou ruku. Exponáty pobaví a zaujmou děti i dospělé, kteří se také v rozšířené realitě přenesou do pravěku nebo zažijí arktický mráz. Do Fun Parku budou moci zájemci zavítat po dobu letní sezóny.