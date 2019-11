Podle mluvčí zoo Barbary Tesařové souhlasilo vedení zahrady s jejich dočasným umístěním z toho důvodu, že se sama jako dlouholetý chovatel bílých tygrů cítí zodpovědná za následky chovu těchto raritních forem zvířat. Delší dobu už zde ale tygřice strávit nemohly.

„Náš pavilon šelem má omezenou kapacitou a umístění dalších jedinců ubírá životní prostor našim stávajícím kočkám. Komplikace by nastaly především v zimním období, kdy šelmy tráví většinu času v teple vnitřních ubikací,“ vysvětlil ředitel zoo David Nejedlo. Před samotným transportem byly tygřice nejprve uspány narkotizační střelou a prošly veterinární kontrolou.

Tříleté samice zabavila letos v srpnu Česká inspekce životního prostředí. Po ukončeném správním řízení propadly do majetku státu, konkrétně do správy Ministerstva životního prostředí, které jim muselo nalézt dlouhodobé umístění. Nakonec se úřadu podařilo dohodnout s chovatelským zařízením Malkia Park na Slovensku, jež se na chov odebraných velkých kočkovitých šelem specializuje.

Podle mluvčí zde stráví nejméně šest měsíců s tím, že by zde po dalším rozšíření výběhů mohly nalézt trvalý domov. „Budeme se o tyto dvě tygřice starat se stejnou láskou a respektem jako o všechny naše zvířata a děkujeme oběma ministerstvům za jejich důvěru,“ sdělila majitelka Malkia Parku Klaudia Kollár.

Případ bílých tygřic poukázal na problém s umístěním odebraných velkých šelem ze soukromých chovů, jejichž počet stále roste. Podle náměstka sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Vladimíra Dolejského by situaci mohlo vyřešit centrální, státní záchranné centrum, kam by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče. „O vybudování takového centra by měla rozhodnout vláda v prvním pololetí příštího roku,“ dodal Dolejský.