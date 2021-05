Na počátku stály zvídavé otázky turistů, kam vyrazit v Telči. Následovalo osm měsíců, během kterých trojice mladých nadšenců ladila a testovala prototyp hry. Pilotním městem se stala Telč a po úspěchu přišlo na řadu i Nachozeno v Liberci.

Nachozeno v Liberci. | Foto: Archiv tvůrců

Právě město pod Ještědem se stalo jasným cílem, když se tvůrci rozhodli svou hru rozšířit. Velkou roli hrál i fakt, že ve městě žijí už šest let, detailně ho poznali a vepsalo se jim do srdcí. „Liberec se navíc od Telče liší v několika aspektech, ať už svou rozlohou, počtem turistů nebo třeba náročností terénu. Přeci jen je to tady u nás pořád do kopce,“ poznamenala se smíchem Daniela Pospíchalová, která přišla s prvotní myšlenkou.