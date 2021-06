Za mimořádně hrdinský čin dostal Raisr cenu Michala Velíška. Jde o morální ocenění odvahy, slušnosti a rozhodnosti osob, které nejsou v záchraně života profesionály, a přesto neváhají okamžitě pomoci.

Dramatické událost se odehrála v pondělí 16. září 2019. Po sedmé hodině ráno jel linkový autobus z Liberce do Prahy směrem na Turnov. Nedaleko odbočky na Jablonec nad Nisou řidič náhle zkolaboval a sesul se do uličky. Ivo Raisr převzal rychle řízení a autobus bezpečně zastavil.

„V tu chvíli to nebyl pud sebezáchovy. Byla to souhra několika náhod, duchapřítomnosti a toho, že jsem zrovna nespal,“ vysvětlil Raisr. Nikdy předtím autobus neřídil. To se ale od té doby změnilo. V rámci mnoha uznání jeho statečnosti obdržel k Záslužné medaili Libereckého kraje I. stupně od hejtmana Martina Půty i řidičský výcvik na autobus, který si vždycky přál řídit. Po jeho dokončení bude Ivo Raisr brigádničit na meziměstských linkách ČSAD.