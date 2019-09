Všichni čtyři uvedli, že jsou znepokojeni vazbami některých členů ANO na dopravce BusLine. „Zastupitelský klub a městská organizace dlouhodobě nečinně přihlížejí evidentnímu důkazu o ovlivňování jednoho ze svých členů,“ tvrdí. Nepřímo tím ukázali na libereckého zastupitele Jaroslava Šrajera, který se podle červnového zjištění deníku MF DNES v roce 2015 účastnil zájezdu do Kodaně, který organizoval podnikatel Jiří Vařil spojený s BusLinem.

Vařil je přitom obviněný v korupční kauze kolem dopravního podniku, stejně jako bývalý předseda představenstva a bývalý člen hnutí ANO Pavel Šulc. Kontroverzí se stalo například vyplacení takzvaného přiměřeného zisku společnosti BusLine. To představenstvo schválilo i přes nesouhlas radních. Jaroslav Šrajer tehdy seděl v představenstvu, později v dozorčí radě. Po zjištění novinářů na funkci rezignoval.

Za Šrajerem stojí

Hnutí ANO ale za Šrajerem stojí. „Nikdo mu neprokázal, že by za to někomu udělal nějakou protislužbu. Prokazatelně nic neprovedl, a aby ho do budoucna nikdo nepodezíral, tak z dozorčí rady odešel. Nevím, co jiného by měl udělat, aby to nevypadalo, že tam jel v rámci nějaké protislužby,“ přetlumočil většinový názor klubu jeho předseda, liberecký náměstek Jiří Němeček.

Důvody, které „odpadlíci“ uvedli, podle něj nejsou skutečné. „To, s čím přišli, nám přijde jako zástupný problém. Spíš to vidím v kontextu předešlé nespokojenosti,“ řekl.

Ve ANO panovaly neshody dlouhodobě. Například Robert Gamba byl ještě loni předsedou liberecké místní buňky a hovořilo se o něm jako o možném kandidátovi na primátora. Nakonec kandidoval právě Jiří Němeček. Gambu pak ve vedení buňky loni v červnu nahradila Zuzana Wudyová.

Němeček ve čtvrtek rovněž uvedl, že hnutí v reakci na prohlášení odcházejících členů zváží i právní kroky. V pátek upřesnil, že je to jen potenciální možnost. „Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Bylo konstatováno, že jsme nekonali, my si myslíme, že nebylo k čemu konat. Kdyby se to mělo nějak dramatizovat, tak se musíte připravit, abyste se očistili,“ uvedl.

Samotný Jaroslav Šrajer se k věci nevyjádřil, už druhý den Deníku nezvedal telefon.

Zrušené buňky hnutí

Hnutí ANO zde nezažívá problémy poprvé. Na konci roku 2016 zrušilo centrální vedení libereckou a frýdlantskou buňku. Jako důvod tehdy uvedlo dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory. Členství tehdy zaniklo i všem libereckým zastupitelům včetně tehdejšího primátora Tibora Batthyányho.

Němeček označil vnitrostranické neshody za normální věc. „Když si vezmete libereckou politickou scénu a podíváte se na řadu politiků, v kolika stranách byli, tak si myslím, že je to běžná záležitost a nic, co by bylo typické pouze pro nás,“ okomentoval.

Odchod jednoho libereckého zastupitele pravděpodobně kartami na radnici nezamíchá. V Liberci vládne koalice tvořená Starosty, ANO a ODS. V devětatřicetičlenném zastupitelstvu má velmi pohodlnou většinu 31 hlasů.