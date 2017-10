Za Bláhovou vizí zřejmě stoíj Kousal

Liberec – Jen dva týdny poté, co akcionáři krajské nemocnice, tedy Liberecký kraj a zástupci liberecké a turnovské radnice podepsali smlouvu s firmou, která vyhrála soutěž na projekt nového pavilonu urgentní péče, rozmetal pečlivě připravovanou koncepci modernizace nově zvolený poslanec a majitel sítě pekařství Jiří Bláha (ANO) prohlášením, že postaví nemocnici zcela novou. Na zelené louce a za miliardy od státu.

Lídr kandidátky Hnutí ANO v Libereckém kraji Jiří Bláha u voleb.Foto: Deník / Pavlíčková Jana

„Podle mě se dá nová nemocnice postavit ne za čtyři, ale tři miliardy, a tím se ušetří,“ zopakoval Jiří Bláha znovu své povolební prohlášení. Zmíněné miliardy podle něj nejsou problém. „Každá banka vám na smysluplný projekt klidně tři miliardy půjčí“, tvrdí Bláha.

Na otázku, z čeho by vlastníci, tedy kraj a obě města, takovou částku spláceli, odpověděl, že je to otázka nové koncepce celého českého zdravotnictví. Tu se ve složité struktuře státních, krajských, městských a soukromých nemocnic a zařízení a zdravotních pojišťoven snažily vytvořit všechny vlády. Podle novopečeného poslance a podnikatele v potravinářském průmyslu by ale koncepce mohla být na stole během dvou měsíců. Následně by pak mohl peníze dát stát. Nově zvolený poslanec Bláha tak z fleku odsoudil čtyři roky mravenčí práce na pečlivě připravovaném projektu, aniž se s ním seznámil. Svou kritiku opírá o nespokojence. „Koncepci jsem neviděl, mluvil jsem s firmami, které v soutěži nezvítězily,“ odpověděl na dotaz, které konkrétní body v nastartovaném projektu mu vadí.

Bláhovy argumenty se přitom až nápadně shodují s výroky libereckého architekta Radima Kousala, autora krajské knihovny, OC Forum či „lavičkového“ náměstí v dolním centru Liberce. Tem ještě nedávno patřil k velkým kritikům postupné modernizace a opakovaně ji napadal. V šuplku už měl totiž vlastní projekt, který bez výběrového řízení vytvořil pro předchozí vedení nemocnice.

TO UŽ TADY BYLO

Představu nové nemocnice na zelené louce měli před čtyřmi lety i liberečtí primáři v čele s nově zvoleným ředitelem KNL Richardem Lukášem. Po důkladné analýze od ní však museli upustit. „Tím, co teď navrhuje pan Bláha, už jsme si prošli. Po důkladném zvážení všech možností s akcionáři jsme přistoupili na jedinou možnou variantu, a tou je, že se nemocnice bude stavět po etapách. Tedy to, co je potřeba řešit akutně, vyřeší nový pavilon, ostatní se bude řešit postupně podle finančních možností,“ uvedl Richard Lukáš. Současná koncepce vychází z toho, že na nejdůležitější pavilon už peníze jsou. Seženou-li se další, může se pokračovat. Ovšem bez rizika, že po čtyřech letech přijde nová vláda a stavbu kvůli nedostatku financí zastaví, jak tomu bylo v 90. letech v Kunraticích. "Panu Kousalovi jsme vše vysvětlili a on to zřejmě pochopil. Jinak by se znovu nepřihlásil do soutěže," připomněl Richard LUkáš. Architekt Kousal však se svým návrhem neuspěl.

Nové vedení kraje se vydalo otevřenou cestou a na projekt vyhlásilo soutěž. V něm nebyla určena cena, týmy měly připravit co nejlepší návrh, který hodnotila nezávislá komise architektů. Vítěz pak musel dostát požadavkům na specifický provoz a návaznost jednotlivých oddělení a také stlačit navrženou cenu. Pokud by to nedokázal, jednala by nemocnice s dalšími v pořadí. Právě to může být ten pravý důvod, proč se věc znovu otevřela. A začalo se argumentovat penězi, které jsou ale jen Bláhovým příslibem. Jak Bláha, tak i architekt Jiří Kousal ale popírají, že by spolu o projektu mluvilii. Přitom ateliér Radima Kousala sídlí právě v objektu, který Bláha vlastní.

„Žádné články jsem nečetl a nevím, co pan Bláha říkal. Nezlobte se, nechci to komentovat,“ odpověděl architekt na dotaz Deníku.

PROJEKT UŽ BĚZÍ

Příprava prvního pavilonu za 1, 4 miliardy, které mohou vlastníci splácet, už probíhá čtvrtý rok. „Bylo potřeba dosáhnout poměrně složité dohody o financování, žádné čtyři miliardy neexistují, ani nevidím způsob, jak by si je kraj nebo město Liberec mohly půjčit. Představa, že někdo, den poté, co se stane poslancem, postaví nemocnici za čtyři roky, nemá s realitou nic společného,“ vysvětluje hejtman Půta. „Já jsem s panem Babišem, ještě když byl ministrem financí, na toto téma jednal a on jasně řekl, že takováto jednorázová možnost neexistuje“ připomněl hejtman. Podle něj pramení Bláhovy vize sice z dobrého úmyslu, ale ze základní neznalostí věci. Chystá proto schůzku se členy řídícího výboru, kteří by ho do projektu zasvětili a v budoucnu našli společnou řeč, která by prospěla kraji - a na tom se shodují všichni - především pacientům.



Zatím je Bláha vystaven kritice odborníků i veřejnosti. Nešetřil ho ani radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka: „Jestli pan Bláha přinese na konto Libereckého kraje potřebné miliardy a zajistí pozemek, tak to bude určitě na získání Nobelovy ceny. Jinak je to jen výkřik do tmy. Zřejmě nic neví o problému financování, veřejných zakázkách, o zákonech, které platí, a které se v demokracii neporušují, alespoň by neměly.“

Podle Sobotky také v tuto chvíli kraj či město nevlastní pozemky v dostupné vzdálenosti. Nemocnici zkrátka není kde postavit. Všechny návrhy a možnosti už probralo široké fórum odborníků,“ upozornil i Richard Lukáš. Jiří Bláha si však trvá na svém. „Možnosti jsou. Může se jednat třeba s vlastníkem Textilany, i když tam asi hrozí riziko, že by na přehradu mohli zaútočit teroristé, to by museli posoudit odborníci,“ řekl. Podle něj by se mohla oprášit i stavba v Kunraticích. Bez ohledu na to, že pozemek, kde stály základy nikdy nedostavěné nemocnice, už vlastní soukromý subjekt. V tom ale Bláha rovněž nevidí žádný problém. „Vždycky je možnost jednání, tak já bych do toho šel.“ říká. Pozemek v Kunraticích navrhuje směnit třeba za areál nemocnice v centru města. „Cena pozemku na Kunratické se pohybuje kolem 200 korun za metr čtvereční, zatímco cena za metr v centru města je kolem dvou tisíc,“ upozornil Přemysl Sobotka. Nového poslance upozornil, že co se týče slibů, je už po volbách a realita je opravdu jiná než si představuje," dodal radní.



„Nevěřím pohádkovým teoriím, jak někde za Libercem postavíme krásnou novou nemocnici, protože takové operace akcionáři sami naplnit nemohou a nevím o žádných prostředcích, které by na to byly ve státním rozpočtu na rok 2018. Zastavení tohoto projektu může znamenat, že v Liberci nebude stát žádná nemocnice, natož nová,“ upozornil na riziko hejtman Půta. Pokud by se ale Jiřímu Bláhovi podařilo peníze pro nemocnici sehnat, pak ale nic nebrání v přípravě a projektování dalších etap postupné přeměny areálu v moderní nadregionální nemocnici.



Také nový ředitel KNL Richard Lukáš upozorňuje, že jde o sliby poslance, který už za čtyři roky být poslancem být nemusí. A po krásných vizích může zůstat jen základ megalomanské stavby, která už nikdy nebude dokončena.