Mechem zarostlé sutiny, propadlé stropy, vymlácená okna, pozůstatky lékařského vybavení a vstupní dveře dokořán s cedulí informující o zákazu vstupu do objektu z důvodu nebezpečí smrtelného úrazu. Takový pohled nabízí Kleinertova vila v liberecké čtvrti Machnín, kterou obklopuje rozsáhlý lesopark a od hlavní silnice z Machnína na Kryštofovo Údolí ji odděluje mohutná břidlicová hradba.

Kleinertova vila. | Video: Jiří Louda

Objekt, který dříve sloužil jako dětské oční sanatorium, pacienti a lékařský personál dávno opustili. Na budově, kterou vlastní město Liberec, se podepsal zub času, příroda a řádění vandalů. Na druhou stranu se stala lákadlem pro milovníky urbexu.

Příběhy opuštěných budovZdroj: DeníkAktuálně je celý areál opět na prodej. „Primátor města před časem navrhl, že pokud se do konce roku nenajde kupec, chce jednat o variantě využít nemovitost pro sídlo Městských lesů Liberec a pro ekologicky zaměřené aktivity pro školy i neziskovky,“ sdělil Tomáš Tesař z odboru Kanceláře primátora. Areál, jehož výměra pozemků činí necelých 38 000 metrů čtverečních, už město jednou nabízelo k prodeji. Požadovaná částka se vyšplhala na více než 20 milionů korun, vážného zájemce se najít nepodařilo.

Honosnou vilu, která je nyní v dezolátním stavu, město vlastnilo do roku 1999, pak ji prodalo firmě Centrum léčebné rehabilitace Liberec (později Sanatorium Machnín) za cenu 1,4 milionu. Liberečtí lékaři v čele Miroslavem Samkem a Vojtěchem Kotkem plánovali navázat na minulost objektu a vybudovat v Machníně moderní sanatorium, což se nepodařilo.

Nízká cena byla tehdy podmíněna povinností poskytovat zde zdravotní služby. V opačném případě mělo mít město nárok po deseti letech budovu odkoupit zpátky. To se ale kvůli právním sporům nestalo. Firma se navíc dostala do likvidace. „Uplatňovali jsme tento nárok po likvidátorovi, bohužel se to nepovedlo. Předkupní právo za tuto cenu bohužel zaniklo,“ okomentoval tehdy situaci liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Zámeček v Machníně si jako rodinné sídlo nechal postavit roku 1882 továrník, politik a majitel textilky Adolf Schwab. Po znárodnění za minulého režimu tam vzniklo v roce 1955 vyhlášené sanatorium, do kterého se jezdily léčit děti s očními vadami z celé země. Léčebna fungovala až do konce 90. let.

Poté sem děti přestaly jezdit a budova byla prázdná. „Měl jsem tu čest být v tomto domě v roce 1971 jako pacient oční kliniky, bylo mi tenkrát pět let. Nebylo to nic příjemného, dům byl komplet zamřížovaný. Pamatuji si jak mě tam rodiče přivezli a jak odjížděli, to je nezapomenutelné. Sestry byly nepříjemné a přísné,“ zavzpomínal jeden z pamětníků, který zde strávil více než měsíc kvůli oční vadě.

Obdobné vzpomínky má 33letá Zuzana, která se sem dostala jako tříletá pacientka začátkem 90. let. V dětském očním sanatoriu strávila několik měsíců a jak sama přiznala, panoval zde tvrdý a přísný režim. „Pamatuji si přesně na bílé kachličky v koupelně a takové ty staré pružinové postele. Dodnes mám plyšáka, který mi tam dělal společnost,“ řekla bývalá pacientka.

Ze zdravotního hlediska jí pobyt pomohl, ale psychicky byl náročný. „Objektu jako takového je ale škoda. Když člověk vidí, jak to místo vypadá dnes, těžko uvěřit, že jsme tam před více než třiceti lety normálně jako děti fungovaly,“ dodala.

Vila zažila svých pět minut slávy i na filmovém plátně. Stala se součástí československého filmu Lekce. Ten se odehrává za druhé světové války, kdy německý univerzitní profesor vytvoří špionážní centrálu, která dodává spojencům informace o plánech nacistů. Zámeček představuje centrálu špionů ve Švýcarsku. Film se natáčel mimo jiné také před rozhlednou Petřín v Jablonci nad Nisou, v prostředí tzv. Liebiegova městečka v Liberci, na Starém Městě v Praze, v Kryštofově Údolí a v obci Novina.

.Zdroj: Deník/Jiří LoudaKleinertova vila



Kde stojí: U Přádelny 99, 460 01 Liberec XXXIII-Machnín



GPS lokace: 50.78684N, 14.97432E



Kdy a kým byl postaven: Objekt byl postaven jako rodinné sídlo v roce 1882. Nechal ho postavit továrník, politik a majitel textilky Adolf Schwab.



Kdy a jakou zažil největší slávu: Od roku 1955 až do konce 90. let minulého století tu sídlila vyhlášená dětská oční léčebna.



Odkdy a proč chátrá: Chátrá od roku 1999, městu se zatím areál nepodařilo prodat a ani najít kupce.