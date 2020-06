Hrál v hokejové extralize za Bílé Tygry, Karlovy Vary nebo Litvínov. V NHL nastupoval v dresu Washingtonu Capitals. Po skončení sportovní kariéry se Jakub Čutta vydal na dráhu trenéra. Nikoliv ale na střídačku hokejového klubu, nýbrž v Evolutionary Skating and Hockey Center (ESHC), kde se věnuje správnému pohybu hokejistů.

Zkušenosti, které předává v centru, získal v Kanadě, Finsku, Švédsku a Rusku. „Zaměřujeme se na to, aby pohyb nebyl náročný a byl zároveň efektivní,“ uvedl v rozhovoru pro Liberecký deník.

Zdroj: archivJak se vůbec zrodila myšlenka otevřít tréninkové centrum?

Myšlenka na vybudování tohoto centra se zrodila v době, kdy jsem hrál ve Švédsku a cítil jsem, co to se mnou dělá. Jinak jsem se pohyboval, všechno bylo lehčí a hlavně mě hokej začal bavit bez jakýchkoliv fyzických omezení. Také jsem to praktikoval na synovi v jeho šesti letech a pak jsem viděl, jak je jiný na ledě. Tehdy mě napadlo, že bych se této činnosti chtěl věnovat a jen jsem potřeboval najít vhodný prostor.

Kde své centrum tedy provozujete?

Ve Sport Parku Liberec je to geniální, protože se jedná o areál, který se vyrovná nejlepším na světě. Centrum provozujeme už přes tři roky. Mně správný pohyb pomohl po mých zraněních třísel a zad, a když jsem viděl, co to dělá s mým synem, tak jsem věděl, že to pomůže každému.

Pomohlo i vám působení v centru?

Martýriem jako ostatní hráči jsem si prošel sám, protože jsem po dvou letech bez hokeje dostal nabídku jít hrát extraligu, ale říkal jsem, že bych potřeboval čtyři až šest týdnů na přípravu, ale měl jsem jedenáct dnů. Já jsem trénoval u sebe a na stroji v centru a maximálně jsem si zahrál sranda hokej. Naším úkolem v libereckém centru je najít co nejkratší cestu, aby člověk splnil danou úlohu na stroji nebo v gymu. Tento systém mi umožnil po dvouleté pauze za jedenáct dní hrát extraligu.

Co by mělo být hlavním výstupem činnosti vašeho centra?

Hráčům se v našem centru navrací pocit lehkosti a svobody pohybu na ledě tak, aby oni si dokázali plnit své cíle. My nastavujeme člověka skrz určité pohybové principy k tomu, aby nohy měly na ledě svobodu. Když budou nohy bruslit a pohyb nebude omezovat zbytek těla, v tu chvíli dovede hráč nahrát. V tréninkovém procesu se snažíme v našem centru hráčům ukázat druhou variantu pohybu a nebo zapojení určitých svalových skupin v jejich těle a díky tomu mají šanci poznat rozdíl v pohybu.

Z čeho vychází celý systém?

Celý systém vychází z anatomie a biomechaniky pohybu. Trénink se provozuje na stroji, na kterém se bruslí a na kterém se dělají cviky tak, aby se tělo nastavovalo do jiných pozic a aby dokázalo v jiných pozicích vydržet. U nás se pracuje na technice, která je nekonečná. Technika se nedá ztratit, ale síla dřív nebo později vždycky dojde.

Kteří hokejisté už například prošli libereckým centrem?

Centrem prošel například Jan Myšák z Litvínova, který udělal největší progres. Za dva a půl měsíce, které strávil v našem centru, přeskočil o pět let starší kluky a skočil z mladšího dorostu do juniorky a další rok do áčka. V šestnácti letech vyhrál bodování play-out. Pak měl od ledna pět a půl týdne nohu v dlaze kvůli zlomenému kotníku, ale nakonec stihl jarní MS hráčů do 18 let. Náš systém funguje jako prevence zranění v hokeji, a pokud se hráč po zranění vrací, tak dokáže velmi rychle urychlit dobu rekonvalescence.

Kdo dál se ještě objevil v centru?

Dalším hráčem je junior Stehlík z Litvínova, ročník 2002, který nehrál 26 týdnů kvůli problémům s třísly. Po čtrnácti dnech trénování v Liberci začal bezbolestně hrát a v prvním zápase měl gól a dvě nahrávky a ještě skončil na konci roku v národním týmu. Dalšími hokejisty byli Bakoš, Štajnoch, Nedomlel, Lenc, Bližňák, Ordoš. To jsou jen kluci, kteří hráli extraligu. Další velká skupina jsou juniorští reprezentanti.

Věnujete se i jiným sportovcům?

Navázali jsme spolupráci se skokanským úsekem Svazu lyžařů ČR a chodí sem trénovat kluci, jako jsou Koudelka, Vančura, Polášek, kteří zjistili, že ve skoku se díky správnému nastavení těla dá udělat hrozně moc. Systém pomohl i fotbalistům. Člověk, který celou problematiku vymyslel, byl profesorem na univerzitě v Britské Kolumbii ve Vancouveru a vyučoval třináct let anatomii a biomechaniku pohybu.

Co je vaším cílem do budoucna?

Mým cílem a přáním by bylo celou tuto filozofii systému trénování dokázat aplikovat v hokejovém klubu. Teď to funguje tak, že hráč z klubu přijde k nám na jeden trénink, ale pak je pět tréninkových jednotek v klubu. Ale já chci, aby to bylo přesně obráceně. V tu chvíli bych byl nadšen z progresů, které budou lidi dělat. K tomu jsou potřeba zimní stadiony a všechnu tuto činnost spojit se školou a nejlépe mít vyučování v anglickém jazyce. Jde o to, aby byl hráč připraven jednak do hokejového, ale hlavně do reálného života.

Jakub Čutta

Známý český hokejový obránce se narodil 29. prosince 1981 v Jablonci nad Nisou.

S profesionálním hokejem začínal ve městě Liberec, kde hrával do sezóny 1997/98 v juniorské lize. Poté odešel do zámoří, kde odehrál 3 sezóny (1998/01) v lize WHL za tým Swift Current Broncos. V roce 2000 byl draftován ve 2. kole, celkově 61. týmem Washington Capitals. 16. září 2000 podepsal tříletou smlouvu s týmem Washington Capitals. V Capitals odehrál za 3 sezony pouhých 8 zápasů. Většinu sezón odehrál na farmě.

Další kariéru postupně strávil v Liberci, v ruské KHL, Karlových Varech, Mladé Boleslavy, Pardubicích a poslední extraligovou sezonu odehrál v roce 2018/19 v Litvínově.