Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, říká známé úsloví. Tímto rčením se řídili i kinaři, kteří vymysleli projekt Vaše kino, díky čemuž si diváci mohou zpestřit pobyt v karanténě filmový prožitkem. Zapojilo se celkem osmdesát kin včetně těch z Libereckého kraje.

Usměvavou uvaděčku, vůni opraženého popcornu, pohodlné sedačky a povznášející filmovou atmosféru si ještě nějakou chvíli neužijeme. Proto se zrodil projekt Vaše kino, který přenese kino divákovi do obývacího pokoje. „Z České republiky vytvoříme jedno velké virtuální jednosálové kino se stejným programem v pravidelných hracích profilech. Budeme tak simulovat provoz kina v obýváku. Prodej lístků bude probíhat on-line pomocí prodejních systémů jednotlivých kin,“ popsal smysl platformy duchovní otec a iniciátor projektu Martin Pošta, předseda Asociace provozovatelů kin. První promítání proběhlo minulý pátek a setkalo se s pozitivním ohlasem.

Na Liberecku může divák podpořit chrastavské kino. Uzavřena nadále zůstávají obě liberecká multikina Ta komunikují s fanoušky prostřednictvím Facebooku. Zatímco Cinema City sdílí trailery nadcházejících premiér a okénka do filmové historie, tak CineStar baví sledující hádankami (název filmu vyjádřený emoji) či kreativními videi.

Za vstupné ve výši 70 korun mohou lidé vyjádřit solidaritu a podpořit svůj oblíbený biograf. „Prostřednictvím on-line předprodeje si divák zakoupí vstupenku, která mu dorazí na e-mail. Její číslo mu odemkne přístup k filmu, který stejně jako v kině nelze pozastavit ani posouvat a součástí jsou reklamy a trailery běžící dvacet minut před projekcí,“ doplnil Pošta. Filmy se promítají na webové stránce ww.vasekino.cz.

„Vždy se snažíme poskytnout divákům ten nejlepší filmový a společenský zážitek. Sál sice máme momentálně uzavřený, ale připojili jsme se k projektu Vaše kino. V programu on-line projekcí kina Sféra se tak mohou zájemci těšit jak na osvědčené tituly, které úspěšně prošly naším kinem, tak na uvedení zajímavých novinek,“ řekl manažer a dramaturg turnovského biografu Pavel Krupař. On-line promítá i jablonecké kino Radnice a pozadu nezůstala Jitřenka v Semilech. „Rozhodli jsme se zapojit do on-line promítání a těšíme se, že si diváci užijí filmy. První ohlasy jsou moc hezké,“ svěřil se její vedoucí Ondřej Šír.

Na Českolipsku se do on-line promítání zapojilo novoborské kino. „Virtuální doba si žádá virtuální řešení a i Městské kino Nový Bor se po dobu nuceného uzavření přesouvá do on-line prostředí. Chceme divákům dopřát skoro dokonalý zážitek jako v kině,“ řekla Ilona Rejholcová. Podobným směrem se vydala i kina Crystal v České Lípě či Máj v Doksech.

Středa 1. dubna, 20:00, Amundsen

Čtvrtek 2. dubna, 20:00, Štastný nový rok

Pátek 3. dubna, 20:00, Amundsen

Sobota 4. dubna, 15:00, Trollové a kouzelný les

Sobota 4. dubna, 20:00, Štastný nový rok

Neděle 5. dubna, 15:00, Trollové a kouzelný les

Neděle 5. dubna, 20:00, Afrikou na pionýru

ANOTACE K FILMŮM

Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen? Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých skutečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry.

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. Na všechny bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení.

Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich nežere děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Někdo má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy, někdo je trochu kouzelný a jiný vůbec, z někoho jde trochu hrůza, když se špatně vyspí, někdo už začíná věkem kamenět. Kryjí se před sluncem a dobře se baví. Jednoho dne ovšem oblíbený král kvůli zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. S pomocí přátel musí projít zakázaným kouzelným lesem, až na hranice světa trollů a lidí, získat zpět králův ukradený zkamenělý ocas a do tří dnů ho přinést zpátky. Pak králova kletba pomine. Trym byl vždycky jeden z nejveselejších trollů, teď ale musí legrácky stranou. Stojí před ním les plný nebezpečí, nástrah a trollích strašidel.

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie. Afrikou na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně. Právě jedné z kultovních expedic žlutých trabantů se vedoucí výpravy motorek do Afriky, dobrodruh a režisér Marek Slobodník sám na své Jawě 250 účastnil. Podobně, jako výrazné postavy filmových komiksových vesmírů dostávají vlastní filmy, tak i jeho samostatné dobrodružství Afrikou na Pionýru mohou brát diváci jako takzvaný „spin-off“. Z mnoha hodin natočeného materiálu sestavil tým dobrodruhů průřez toho nejzajímavějšího. Vedle opojného pocitu svobody zažili jezdci i řadu dramatických a nebezpečných situací. Kromě nádherných panenských pláží Mozambiku se museli vyrovnat s nekonečnou pouští Súdánu, v etiopském vězení se potkali s utečenci mířícími do Evropy, odvážili se do největšího městského slumu Kibera v Keni a dva z nich pak podstoupili vlastní boj s nebezpečnou a mnohdy smrtící malárií.

Zdroj: csfd.cz