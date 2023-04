Společnost FilxBus prodloužila od 9. dubna linku z Berlína přes Liberec až do Budapešti. Spojení tak obslouží další místa v severovýchodních Čechách a na Moravě. Tímto krokem je Liberec spojený už s většinou středoevropských metropolí. Od 27. dubna plánuje FlixBus další novinku. V provozu bude spojení Liberce s Berlínem přes Horní Lužici.

Z Německa přes severní Čechy až do Maďarska. FlixBus spojuje Liberec s Budapeští. | Foto: FlixBus

Spojení Berlína z Budapeští netradičním trasováním přes Liberec, Hradec Králové a Brno, přináší celou řadu nových možných propojení. Již se osvědčilo spojení Liberce s Brnem. Novinkou bude spojení všech míst na trati s maďarskou metropolí.

Autobus odjíždí každý den v 8.00 ráno z Berlína, pokračuje přes Drážďany, Bad Shandau, Liberec, Jičín, Hradec Králové, Litomyšl, Brno, Vídeň a svoji cestu končí na autobusovém nádraží v Budapešti. Opačným směrem z Budapešti vyjíždí autobus v 5.30 ráno.

Cena cesty z Liberce do Budapešti začíná od 629 korunách, do Vídně se pak cestující dostane za nejvýhodnější cenu 499 korun, do Berlína od 399 korun a do Drážďan od příjemných 199 korun. Jízdenky jsou dostupné v aplikaci, na webu www.flixbus.cz a v partnerských agenturách.

Chystá se regionální linka mezi Libercem a Berlínem

Od 27. dubna propojení s Německem dokončí linka spojující opět Liberec s Berlínem, tentokrát ovšem směřující přes města v Horní Lužici. Spojení bude pro FlixBus zajišťovat místní dopravce, společnost UMSE. Linka bude od zahájení až do listopadu jezdit každý den. V listopadu a na počátku prosince pět dní v týdnu. O Vánocích zase každý den a od ledna do dubna roku 2024 pojede čtyři dny v týdnu.

Autobus z Liberce odjíždí v 8:45, pokračuje do Žitavy, Zhořelce, Budyšína, Drážďan a Berlína. Opačným směrem vyjíždí z Berlína v 16.00. Jízdenky z Liberce do Berlína začínají na 399 korunách, do Žitavy se lze dostat již od 75 korun.

„Tato regionální linka zpřístupní cestujícím velice zajímavé výletní cíle v pro nás málo známé Horní Lužici. Žitava, Zhořelec i Budyšín jsou krásná a zachovalá historická města s množstvím kulturních památek, které častokrát odkazují na naše společné dějiny. Okolí zastávkových měst pak nabízí nepřebernou mozaiku výletů do přírody. V zimním období jistě bude stát za úvahu cestování z Liberce za německými vánočními trhy,“ vysvětluje význam linky tiskový mluvčí FlixBusu, Tomáš Beránek. „I na regionálních tratích, jako je tato, se cestující mohou spolehnout na jistotu bezplatného Wi-Fi připojení, elektrických zásuvek na každém sedadle, toaletu na palubě a dostatku místa pro nohy i batožinu,“ doplňuje mluvčí.