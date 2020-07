Silnice III/2784 je v nevyhovujícím stavu, rada kraje už vybrala zhotovitele rekonstrukce. Celkové náklady se pohybují okolo 84 milionů korun. Práce v úseku z Výpřeže do Horního Hanychova by měly začít, pokud budou v pořádku veškeré administrativní úkony, 20. července letošního roku. Po novém povrchu by mohli řidiči jezdit od léta příštího roku.

„Jsem rád, že nyní můžeme začít s opravou tři kilometry dlouhého úseku z Výpřeže do Horního Hanychova. Stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták. Právě dotace z IROP je podle hejtmana Martina Půty hlavním důvodem, proč se s rekonstrukcí začíná už letos, o peníze se totiž musí požádat do konce roku.

Při poslední opravě vozovky na přelomu listopadu a prosince roku 2008 se pouze odfrézovala poslední vrstva asfaltu. Hlouběji se podle Svitáka práce neprováděly. Při současné rekonstrukci tak dojde nejen k odstranění horní vrstvy asfaltu, ale také k úpravě celého podloží včetně zavedení vhodného odvodňovacího systému a výstavby nových opěrných zdí. Komunikaci doplní svodidla a nové dopravní značení.

Předpokládání doba opravy je podle zadávací dokumentace 220 dnů. Cestující z Liberce za Ještěd se tak musí připravit na změny v jízdních řádech.

S jejich přípravou finišuje Společnost KORID LK, která organizuje krajskou dopravu. „Do Českého Dubu pojednou autobusy přes Hodkovice nad Mohelkou. Do Křižan se naopak bude jezdit přes Rynoltice, trasa přes Kryštofovo údolí nebyla schválená. Kvůli uzavírce musí dojít k velkým úpravám jízdních řádů. Cesta objízdnou trasou je delší, a tak dojde k výraznému prodloužení hlavně pro cestující, kteří pojedou do Světlé pod Ještědem nebo dále do Osečné a Stráže pod Ralskem,“ přiblížil Deníku Jan Roženský, který má v KORID LK na starosti technologii dopravy.

V zimě práce ustanou

Upravené trasy a nové časy budou podle něj platit do 12. prosince, kdy vejdou v platnost nové jízdní řády. Na zimu by mělo dojít k přerušení rekonstrukce a na silnici by se mohl vrátit provoz do doby, než budou na jaře práce pokračovat.

Omezení se nedotkne jen hromadné dopravy, ale také řidičů osobních aut, kteří budou muset volit objízdné trasy jako dálkové autobusy. Vrchol Ještědu tak pro ně bude přístupný z druhé strany od Liberce, přes Český Dub nebo Kryštofovo údolí.

„Jezdíme každý víkend do Světlé na chalupu, což je normálně kousek. Teď to budeme muset celé objíždět, přitom tu silnici opravovali nedávno. Nadšenej z toho teda nejsem, ale nic jiného mi nezbude,“ okomentoval situace Miroslav z Liberce.

Komplikace vznikne i pro provozovatele horského hotelu a restaurace na Ještědu. Většina návštěvníků totiž volí cestu nahoru přes Liberec. „Chápeme, že se ta silnice musí opravit. Bude to pro nás ale komplikace. Na léto máme plné rezervace. V současné době řešíme jinou uzavírku, takže to zatím nebudeme dále komentovat,“ reagovala za hotel Milena Jánská.