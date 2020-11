V současnosti má radnice vytipováno více než 100 vraků. Majitele vždy nejprve vyzve k odstranění dopisem a nálepkou. Když nebude reagovat, město vůz nechá odtáhnout a později i sešrotovat. Veškeré náklady bude potom radnice vymáhat po provozovateli auta.

S městem nyní spolupracuje nová odtahová služba. Tou je liberecká firma Odtahová služba Říha. Pro město bude službu odtahů zajišťovat následujících pět let. Tato firma bude odtahovat vozy, které tvoří překážku v silničním provozu a o jejich odtahu rozhodne Policie, nebo právě již zmíněné vraky.

Odtah vozidel bude firma provádět od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin, nebo kdykoliv, když vozidlo bude tvořit překážku na silnici. Cena za mimořádný odtah by měla být maximálně o 1,5 násobek vyšší než za běžný odtah. Nové odtahové parkoviště je nedaleko koupaliště Vápenka, nedaleko od zastávky autobusu Husitská a zastávky tramvaje Janův Důl. Odtahová služba zahájila činnost od listopadu.