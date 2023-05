Milovníci cestování vlakem by měli zbystřit. Centrální komise Ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice s Polskem ve variantě 200PF. Díky tomu dojde ke zkrácení jízdní doby, která se aktuálně pohybuje kolem 140 minut.

Vlakové nádraží v Liberci. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, přestavbu stávajících úseků doplní výstavba nových přeložek. Rychlost vlaků se tak v úseku Liberec – Mladá Boleslav zvýší až na 200 kilometrů v hodině. „Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moct na této trase konkurovat silniční dopravě,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že vlastní realizace stavby se předpokládá v následujícím desetiletí.

Podle schválené varianty se téměř v celé trase zruší stávající vedení trati mezi Turnovem a Libercem. Výjimkou bude úsek Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou, který bude zachován pro nákladní obsluhu. Z Liberce na státní hranici s Polskem dojde k elektrizaci trati ve stávající stopě a rekonstrukci vybraných úseků. „Součástí vybrané varianty je i elektrizace tratí ve Frýdlantském výběžku, která výrazným způsobem přispěje k zatraktivnění železniční dopravy na Liberecku,“ dodala Friebová.

Posun ocenil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Jak sám řekl, dlouho to vypadlo, že se nepodaří cestu vlakem z Liberce do Prahy zkrátit. „Vlakem z Liberce do Prahy za 69 minut už po dnešku nezní jako sci-fi a já začínám věřit, že se ještě za svého života tím vlakem svezu,“ dodal. Rychlejší vlakové spojení z Liberce do Prahy se už řeší řadu let. Zatím je stále nejrychlejší silniční doprava, a to buď autem nebo autobusem.