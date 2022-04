Frekvence spojů se zvedne na čtrnáct odjezdů denně, včetně linek, které dále pokračují do Polska, kde staví v Poznani a Varšavě.

Ceny jízdenek zůstávají stejné, Flixbus stále nabízí 75% slevy na jízdném pro děti, studenty do 26 let a důchodce nad 65 let. Rozdíl mezi státem garantovanými 50 procenty a původní výší slevy 75 procent dopravce doplatí ze svého.