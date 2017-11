FOTO: Z Kunratic se znovu stává marmeládová velmoc

Kunratice – Před první světovou válkou sklízely marmelády z Kunratic zlaté medaile na soutěžích ve Vídni i Amsterodamu. Dnes se malá obec na Frýdlantsku stává znovu marmeládovou velmocí.

Za všechno může Jamparáda. Pravděpodobně největší marmeládová soutěž v Evropě a zcela jistě u nás. Sjíždějí se na ni lidé ze všech koutů Čech a úspěchu v některé z téměř třiceti kategorií si cení i hospodyně ze zahraničí. Nejvzdálenější vzorek domácí marmelády letos připutoval až z ostrova Lanzarote. Fíková s likérem od Jany Novákové.

Návštěvníci sobotního finále ale mohli ochutnat i takové marmeládové speciality jako třeba švestky z pepřem, mrkev s rumem, višně s čokoládou či pampeliškové želé. Nejvíce vzorků ale pochopitelně obsahovaly ty klasické. „Jen jahodových marmelád a směsí se sešlo 77,“ říká starosta Kunratic Milan Götz, který stál společně s rodinami Poděbradských a Liškových u zrodu marmeládového opojení.

PŘEKONALI REKORD

V letošním ročníku Kunratické JamParády soutěžilo 470 vzorků marmelád a džemů. „Celkem se soutěže zúčastnilo 167 výrobců marmelád ze 75 obcí a měst, nejen z ČR, ale i ze Španělska a Rakouska. V počtu marmelád i soutěžících byl tedy opět již tradičně překonán loňský rekord,“ popsal Jiří Poděbradský. Obavy, že letošní ročník bude kvůli mrazům, které poničily letošní úrodu ovoce, soutěžících méně než jindy, se tak ukázaly jako liché. „Je vidět, že jsme Češi a rádi všechno necháváme na poslední chvíli. Před uzávěrkou jsme byli vzorky doslova zavaleni,“ usmívá se starosta, který by rád navázal na slavnou historii obce třeba zřízením malého marmeládového muzea.

MARMELÁDA S PŘÍBĚHEM

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala odborná komise, stranou ale nezůstali ani návštěvníci. Těch se v sále kulturního sálu sešlo na 300. Nejvíce hlasů si z ochutnávek odnesla směs s názvem Chlumecká tropical Bonpari od Blanky Pospíšilové z Chlumce nad Cidlinou. Jako druhou nejlepší ocenili návštěvníci citronovou marmeládu od Věry Pospíchalové.

V soutěži bodovala také místní škola, jejíž žáci získali druhé místo v kategorii šípkových marmelád.

Některé marmelády nebyly jen ukázkou umu, ale i vděčnou vzpomínkou. Jako třeba receptura marmelády z černého bezu, s kterou ve své kategorii zvítězila Martina Petrášková z Liberce. Její babička Jaroslava Veselá se soutěže pravidelně zúčastňovala. Zemřela bohužel týden před ní. „Bylo to dojemné. Babička měla soutěž moc ráda, a když už sama kvůli nemoci vařit nemohla, stále se mě ptala, jestli vařím já. Určitě by jí to udělalo radost,“ řekla po vyhlášení vnučka.

SOUTĚŽILI I MUŽI A DOKONCE CELÉ OBCE

O tom, že vaření marmelád zdaleka není jen výsadou žen, svědčí i 9 ocenění, která byla udělena mužům. Prvenství získal třeba Růžodolský speciál 2 z kuchyně Bořivoje Pohla, známého organizátora novoročních výstupů na Ještěd nebo Petr a Jan Prausovi z Jablonce nad Nisou. Ti s přehledem posbírali hned tři první ceny v kategorii marmelád z kiwi.

Letos poprvé se v Kunraticích také udělovaly ceny marmeládová obec a město za počet zaslaných vzorků. Mezi městy bodoval Frýdlant, z obcí získaly cenu moravské Býškovice. „Tamnímu starostovi se naše akce tak líbila, že obeslal všechny obyvatele a poslal bednu s 32 vzorky marmelád,“ prozradil perličku ze zákulisí starosta Kunratic. Ty měly pochopitelně marmelád nejvíc, ale jako pořadatelé se soutěže obcí nezúčastnili. A i když místní v soutěži výrazně bodovali, rozhodně to bylo po zásluze. Jak odborná porota, tak návštěvníci hlasovali anonymně, pouze na základě očíslovaných vzorků.

Soutěžící si odnesli kromě dobrého pocitu také pěkné ceny, které do soutěže darovali sponzoři. Letos poprvé se mezi nimi objevila i firma i česká potravinářská firma Labeta. Celkové výsledky i tradici vaření marmelád v Kunraticích si můžete přečíst na www.jamparada.cz