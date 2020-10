Vláda tento týden zakázala ubytovávat studenty na vysokoškolských kolejích. Ministr zdravotnictví Roman Prymula studenty vyzval, aby jeli domů. Výzvu uposlechlo asi tisíc studentů, kteří byli ubytovaní v Liberci na vysokoškolských kolejích Technické univerzity v Harcově. Neodjeli však všichni, zhruba 700 jich na kolejích zůstává. Dostali výjimku.

Harcovské koleje. Ilustrační snímek | Foto: archiv

„Ti, co zůstávají, jsou z poloviny studenti ze zahraničí, dále tu zůstali studenti, kteří tu mají praxi nebo jsou na seznamech lidí povolaných státem. To se týká studentů speciální pedagogiky a studentů fakulty zdravotnických studií, případně studentů, kteří na kolejích bydlí a nemají kam jinam odjet,“ vysvětlil mluvčí univerzity Radek Pirkl. Dodal, že ubytovaní zůstávají i studenti, kteří mají v Liberci práci a odjezd by je odřízl od zdrojů příjmů.