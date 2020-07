Z archivu Deníku: Vzpomínáte na legendární obchodní dům Ještěd?

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Připomeňte si spolu s námi prostřednictvím archivních fotografií Libereckého deníku, že už je to jedenáct let, kdy šel architektonický klenot sedmdesátých let minulého století, obchodní dům Ještěd, k zemi.

Liberec, obchodní dům Ještěd Tesco, 2008. | Foto: Petr Šimr

Zavzpomínejte na to, jak vypadal a jak jste se chodili dívat, když se do budovy, která bývala chloubou Liberce, zakously lžíce bagrů. Obchodní dům Ještěd, obdivovaná i zatracovaná stavba podle návrhu Karla Hubáčka a Miroslava Masáka, patřil se svou prodejní plochou 8000 metrů čtverečních k největším budovám svého druhu v zemi. Zajímavé bylo také barevné řešení vnějšího pláště, které tvořil tmavohnědý plášť z ocelového plechu s atmofixovým povrchem a jasně žlutými charakteristickými dlaždičkami. Přes řady protestů odborné i laické veřejnosti bylo po 30 letech rozhodnuto o zbourání OD Ještěd. Těžká technika nastoupila v březnu 2009. Na místě po zbouraném OD Ještěd vyrostlo během jediného roku podle návrhu architekta Radima Kousala OC Forum. Otevřeno bylo 23. září 2010. Investorem bylo Tesco. Výstavba OC Forum v Liberci stála 1,7 miliardy korun. Z archivu Deníku: Jak vypadaly liberecké městské lázně před rekonstrukcí? Přečíst článek ›

