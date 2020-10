Pojďte si společně s námi prostřednictvím archivních fotografií Libereckého deníku připomenout, jaký byl před deseti lety koncert Karla Gotta a Evy Urbanové v liberecké Tipsportaréně.

Karel Gott tu publiku opět dokázal, že jsou písně, které nestárnou a on jich má ve svém repertoáru bezpočet. Vedle osvědčených hitů z dílny Karla Svobody a Ladislava Štaidla sklidily největší potlesk písně C´est la vie, Když jsem já byl tenkrát kluk, Stokrát chválím čas nebo Být stále mlád. Opravdovým překvapením se pak staly písně známé z Gottovy samostatné interpretace, ale jen pro toto turné nastudované jako dueta.

O Evě Urbanové vždy galantní Karel Gott řekl: „Byla to pro mě trošku „vyšší škola“. Dostal jsem se do jiných pěveckých sfér, do jiných oblastí tzv. semiklasiky. Dostal jsem šanci poměřit síly s tím, že, kdyby Eva chtěla, tak mě smete z jeviště, kdykoliv by si vzpomněla. Ona mě ale se srdcem rockerky nikdy nenechala padnout a zpívala se mnou tak, že veškerou dynamiku se mnou cítila jako ta nejlepší tanečnice, která dopředu tuší kroky svého partnera.“