„Na Masarykově třídě začíná něco zcela nového. Vše, co se tady dosud nacházelo (galerie, muzeum, zoo, botanická zahrada) je humanitně orientované, ale o technice zde nebylo vůbec nic," přivítal tehdy první hosty Technického muzea Liberec ředitel Jiří Němeček.

„Děti dnes hrají hlavně hry na počítačích, koukají na televizi. My chceme, aby díky nám zjistily, že ta technika je krásná, aby si řekly, že jednou půjdou studovat technické obory, půjdou do fabriky a budou vyrábět krásná auta tak, jak to dělali naši předkové," dodal Němeček. Areál pro muzeum poskytlo město Liberec.