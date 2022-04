Pojďme si společně připomenout, jak před třinácti lety vypadala velikonoční výstava v liberecké galerii nebo jak se v Dolní Řásnici sešli milovníci masek a lidových veselic a na „vajíčkovník“ každý pověsil kraslici jako symbol odložení starostí po zimě. Babylonské Velikonoce nebo výroba velikonočních ozdob v Lidových Sadech v Liberci nás zavedou zpět o dvanáct let.

Velikonoční trhy na Liberecku

Svézt se historickou tramvají, typu 6MT z roku 1953, mohli zájemci na velikonoční pondělí 1. dubna 2013 na trase Liberec – Jablonec nad Nisou. Tento den to bylo právě čtyřicet let od poslední jízdy. Ve stejném roce se mohli koledníci ve Smržovce cestou koulovat, nebo si klidně postavit sněhuláka, co bylo sněhu.

Podívejte se také na Velikonoční trhy na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci v průběhu let, nebo na trhy na frýdlantském náměstí. Zámek Lemberk na Liberecku nabídl před třemi lety prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá s ukázkami velikonočního slavení a zvyků šlechty.

FOTO: Velký úklid! Na příchod jara se připravovali i v Zauhlovačce

A obří zajíc obklopený kraslicemi zase dělal radost kolemjdoucím, turistům a především dětem ze školy a školky v Rynolticích. Připomeňme si i velikonoční vigilie v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích nebo tradiční Velikonoční běh v Liberci, který startoval před libereckou radnicí.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.