V dalších úlohách si zahrála Táňa Medvecká, Anna Polívková, Stanislav Zindulka. Pavla Tomicová a další. Příběh se odehrává v malých lázních na severu Čech. Podařená partička ochotnických herců se zde skrývá před zákonem, aby se co nejdříve dostala do ciziny a unikla tak zaslouženému trestu. Rozpory nejen uvnitř této skupinky podvodníků, ale i konflikty mezi ředitelem lázní a ženským personálem přinášejí řadu komediálních situací, ve kterých nechybí ani převleky mužů za ženy a není zde nouze o smích. Příběh vzdáleně připomíná komedie typu slavné divadelní hry Charleyova teta.

Štěstí v neštěstí měl podle svých slov známý divadelní a filmový herec i výborný dabér Miroslav Táborský, když jej práce zavála právě do Lázní Kundratice na Liberecku na natáčení komedie Šejk. Když roli přijímal, nemohl tušit, že lázně využije také jako pacient – k léčení.

Při té příležitosti ho tehdy v Lázních Kundratice vyzpovídala Zuzana Minstrová:

Co se vám stalo, že se během natáčení také léčíte?

Při dokončování filmu 2 Bobule jsem si utrhl přední křížový vaz v koleni. Naštěstí točíme teď Šejka v lázních, které jsou zrovna zaměřené na pohybové ústrojí. Ředitel Doležal se mne hned ujal a doktoři mě tady dávají dohromady. Takže tu kombinuji natáčení a léčbu. Což docela jde, protože v lázních se štábem bydlíme a do práce to mám tak 100 metrů. Doufám, že mne tu dají do konce prázdnin do pořádku.

Jste v Lázních Kundratice poprvé v životě. Jaký na vás udělaly lázně i celé Liberecko dojem?

Žijí tady moje dvě tety, jedna u Jablonce, druhá v Českém Dubu. V Liberci měla babičku s dědečkem moje žena, která za nimi často jezdila na prázdniny, a má Liberec natolik ráda, že mi říká, abychom se sem odstěhovali na důchod. Často sem jezdíme, třeba si jen na půl dne z Prahy zalyžovat. V Lázních Kundratice jsem ale poprvé. Před natáčením jsem to tady neznal. Je to tu sice malinkaté, ale roztomilé. Jak se říká, chcípl tady pes, takže zde vládne úžasný klid.



A pomohly vašemu kolenu všechny procedury, z nichž některé jste absolvoval i jako herec?

Do bahna jsem musel jít i jako herec, ale přehodil jsem si jej na den, kdy jsem jako pacient neměl bahno naplánované. Lázně Kundratice jsou sice malinké, ale na vzestupu, nabízejí velké množství procedur. Noha se mi lepší. Dnes jsem si už šel zaběhat, ale cítil jsem, že fit ještě nejsem. Budu muset jít s kolenem někdy v budoucnu, až ušetřím čas, na operaci. Potom bych se sem rád vrátil, na rehabilitace. Líbí se mi tu.



Jste v jednom kole. Měl jste letos vůbec nějaké prázdniny?

Pár dní dovolené jsem strávil s rodinou na Šumavě, kde máme chalupu. Pak za mnou na několik dní přijela manželka se synem sem. A odtud jsme vyráželi na výlety po okolí, a to i na kolech.