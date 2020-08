Uvidíte, jak kvetla Zarděnice kohoutí původem z Brazílie, jediný kus tohoto unikátního stromu v ČR. Vzácná australská kopřiva Dendocride moroides zase vylučuje jedovatý aerosol. Ve světě jsou známá i úmrtí, způsobena touto kopřivou. Podívejte se, jak v tropickém pavilonu rozkvetla vzácná rostlina Freycinetia cumingiana. Potěšte se i pohledem na kvetoucí růže, orchideje a lekníny. Lekníny si můžete pěstovat i doma v zahradním jezírku.

Ty nejkrásnější a nejvzácnější ale kvetou v tropech a také liberecká botanická zahrada pěstuje několik unikátů. Kromě notoricky známé Viktorie královské, kterou v Amazonii objevil český misionář Tomáš Haenke už na počátku 19. století, je tu i nádherný leknín s modrým květem původem z nové Guiney. Vlivem buněčných procesů mění během dne barvy od jasně modré po večerní modrofialovou.



Botanická zahrada v Liberci nabízí každému něco. Je to malý výlet kolem světa, který odhaluje nejen rozmanitost, ale i moudrost přírody, která si na rozdíl od člověka dokáže vždy a se vším poradit. Byť to může trvat stovky či tisíce let.

Liberecká botanická zahrada patří k nejstarším u nás. Založena byla v roce 1893. V roce 1930 tu byl otevřen vůbec první skleník.