Prvními účastníky klání byli žáci základních a středních škol. Projekt Zahoďmobil byla unikátní tour po třinácti městech České republiky, která měla za cíl propagovat třídění drobného elektroodpadu u mládeže a veřejnosti.

Zájemci si mohli na akci Zahoďmobil vyzkoušet jaký je to pocit hodit si mobilem – ať už do kontejneru, nebo soutěžit v házení do dálky.