/ Z ARCHIVU DENÍKU/ Konkurz pro dívky, jejichž snem je být modelkou, uspořádala v roce 2011 na půdě libereckého OC Nisa prestižní modelingová agentura Elite Model Management.

Liberecký konkurz Elite Model Look. | Foto: Jiří Částka, www.fotobanka.net

Akce proběhla v rámci celosvětového soutěžního klání Elite Model Look, do něhož se každoročně přihlásí přes 350 tisíc dívek ze 70 zemí. Nejúspěšnější adeptky regionálního kola poté poměří své síly s finalistkami z ostatních krajů v domácí soutěži Schwarzkopf Elite Model Look, v níž jim případný úspěch může otevřít cestu do velkého světa módy po vzoru nejslavnějších TOP modelek.