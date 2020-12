/Z ARCHIVU DENÍKU/ Zavzpomínejte prostřednictvím naší galerie na živý betlém, který byl k vidění v roce 2010 v kostele v Ruprechticích. Na odpolední „dětskou“ mši si lidé přišli pro slovo boží, koledy i výjevy z betlémského příběhu, ztvárněné těmi nejmenšími.

V libereckých Ruprechticích se na Štědrý den na odpolední mši svaté předvedly děti jako pastýři, Josef a Marie, kteří dovedli Jezulátko do Betléma. | Foto: Deník / Jan Škvára

Kostel sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích se ponořil do tmy. Průvod pastýřů se dal do pohybu. Ten nejdospělejší pastýř hrál a zpíval na kytaru, prckové nesli lampičky. U vchodu do kostela přibrali sedmiletého Josefa a desetiletou Marii s Ježíškem v náručí. Všichni se vydali k oltáři.