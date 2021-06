Závod, který nemá obdoby, běh, při kterém si mnozí sáhnou až na samotné dno, to je Spartan Race. V roce 2014 si tento extrémní závod užilo ve sportovním areálu ve Vesci na šest tisíc odvážlivců z Česka i zahraničí. Podívaná to byla i pro diváky, kteří tenkrát měli vstup zdarma.

Ve Vesci se běžel Sprint, tedy nejkratší typ závodu Spartan Race, který tehdy otevřel letošní sezónu v České republice. Na závodníky čekala přes 5 kilometrů dlouhá trať plná nástrah. Zdolat museli 15 náročných překážek, například podlézání překážky z ostnatého drátu, šplh, požární skok, brodění se v bahně, vysoké zdi, kluzké stěny či skluzavku do bahenní lázně. Jak sobotní, tak i nedělní závod suverénně ovládl několikanásobný vítěz Peter Žiška ze Slovenska.

Odvahu, odolnost, sílu a týmovou spolupráci. To vše museli prokázat účastníci závodu Reebok Spartan Race. V obou dnech si mohly zazávodit také děti a zažít tak svůj pocit slávy. Ani je pořadatelé neušetřili blátivého dobrodružství. Na výběr měly děti ze dvou tras. Mladší ve věku od 3 do 7 let běžely okruh dlouhý 750 m, starší do 15 let potrápili organizátoři na překážkách na trase dlouhé 1,5 km.

Spartan Race je přední světový překážkový závod založený bývalými členy námořní pěchoty Velké Británie a fanoušky extrémních sportovních akcí. Závod vznikl v roce 2010 s jednoduchým cílem: vytvořit seriózní výzvu pro odhodlané sportovce, kteří hledají alternativní vytrvalostní závod.