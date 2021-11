Z archivu Deníku: Jak se povedl vánoční koncert kapely R+ Members Club

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Osm stovek fanoušků kapely Rammstein přišlo v roce 2012 na vánoční koncert R+ Members Club (RMC) do Domu kultury. Líbila se i přdkapela In the Name of Cobain.

Vánoční koncert R+ Members Club v roce 2012. | Foto: Silvie Lintimerová

R+ Members Club nastoupili v roce 2012 na pódium s písní Keine Lust a asi do poloviny koncertu hráli provařené šlágry Mein Teil, Ich tu Dir Weh, Sonne, Ich will, Rein Raus, Moskau. Při Rein Raus si zpěvák Martier odpálil z klína ohňostroj. Pak přidali i méně známé věci jako Zwitter, Weidmanns Heil, Stripped nebo Du Riechst So Gut. Během koncertu šlehaly každou chvíli na pódiu plameny a světelnými efekty skupina taky nešetřila. Při Feuer Frei si odpálil rachejtle z ramen zase klávesák. „Jako vánoční dárek jsme pro vás z našich šesti srdcí vykovali vlastní verzi poměrně neznámé písně Rammstein," věnoval před devíti lety fanouškům skladbu Engel zpěvák R+ Members Club. Liberecký remix písně, kterou Rammstein vydali v roce 1997 na desce Sehnsucht, měl obrovský úspěch. Z archivu Deníku: Jak dívky z Liberecka soutěžily o postup do České Miss Velmi dobrou volbou byl tehdy také výběr parťáků pro tento koncert. Fanoušky RMC předvařil revival Nirvany In The Name of Cobain. Tři poměrně mladí, ale vcelku zkušení muzikanti, kopírovali Nirvanu velmi věrohodně, jak hudbou, tak zpěvem i pohyby a vzhledem. RMC patří bezesporu k nejlepším revivalům Rammstein na světě. Kapela nemešká a snaží se stále zdokonalovat.