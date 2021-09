Z archivu Deníku: Jak nejlepší psí obranáři soutěžili v Liberci o pohár

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je tomu již deset let, co se v Liberci uskutečnil 30. ročník kynologického závodu O Liberecký pohár. Podívejte se do bohaté galerie Deníku, jak se akce povedla.

30. ročník soutěže psů O liberecký pohár | Foto: Iva Markvartová

Absolutními vítězkami se v roce 2011 staly Pavla Horáková z Prahy s fenou Verou, belgickým ovčákem z Hückelovy zahrady. O svých kvalitách přesvědčily v soutěži ZZV 2 a vedly si nejlépe ze všech závodníků, kterých přijelo do Pavlovic téměř padesát. Z domácích závodníků byla tehdy nejúspěšnější v kategorii ZM Iva Nováková s ovčákem Jasper/Fox z klubu Liberec – centrum a v kategorii ZZO Marcela Vojtíšková s dobrmanem Dhilaya Coldplay z Hrádku nad Nisou. Titul nejlepšího obránáře si odnesla fena Ajris Severní povětří vedená Táňou Novotnou, rovněž z klubu Liberec – centrum. Vítězkou v kategorii ZVV 1 byla Adamcová Petra a belgický ovčák Bomba Six.Bau z KK Teplice-střed. V mezinárodní kategorii IPO 1 Kulísková Jana a belgický ovčák Vamp de Alphaville Bohemia z Mondioring klubu ČR.