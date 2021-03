Slavnostní obřad se nesl přesně v duchu indických a pro Evropana exotických obyčejů, vycházejících ze starobylého védského náboženství. I když se ceremoniál protáhl do pozdního odpoledne, pozvaní hosté se rozhodně nenudili. V atmosféře plné vůní a barev každý rituál provázel rovněž český výklad přizvaného překladatele.

Jedním z těch nejdůležitějších obřadů byl Saptadi neboli tzv. Sedm slibů, jimiž pár stvrzuje svoji lásku a bez nichž by svatba nemohla být uzavřena. Dvojice si je předala u otevřeného posvátného ohně a pod baldachýnem působivě laděném do červené a stříbrné barvy. Ten podpíraly čtyři pilíře symbolizující rodiče obou stran. Novomanželům navíc mohli přes půl zeměkoule popřát i ženichovi příbuzní. V prostředí plném tradic jim to umožnilo spojení přes internet.