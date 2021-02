Bylo v tom tenkrát opravdu cosi magického. Když se „přáníčka“ odpoutala od prosebníků a rozprostřela se pod večerní oblohou. Vypouštění létajících lampiónů navazuje na starou čínskou tradici. Ta totiž symbolizuje komunikaci s Bohem, jemuž lze tímto způsobem zaslat svoje skrytá přání, a na oplátku obdržet požehnání pro jejich naplnění na cestu životem.

Moderní verze asijské tradice se při vyvrcholení akce Balónové Ještědění 2011 na parkovišti u liberecké Tipsport areny nepochybně vydařila. Jako podmanivý úkaz se navíc nezapsala jen do srdcí většiny návštěvníků bez rozdílů generací, ale především také do České knihy rekordů. To byl pro změnu zase toužebný záměr pořadatelů této akce, kteří si do poslední chvíle nemohli být jisti, zda se jim ho skutečně podaří realizovat.

Několikrát vítr opravdu zahrozil a pár lampionů shořelo ještě před vzletem, ale i díky pečlivé instruktáži moderátora si Liberečané nakonec počínali zkušeně. K nebi nakonec hromadně vzlétlo 1519 přání, čímž byl starý rekord překonán o více než 600 lampionů.

A přitom tenkrát hrozila čtyřdennímu Balónovému Ještědění naprostá blamáž. Pro špatné počasí se nekonaly žádné plánované lety. Jediný, kdo se pokusil opustit plochu parkoviště, byl pořadatelský stan, když jej větrný poryv vyzdvihl a několikrát převrátil.

Ohnivá show do rytmů Mig 21

Velmi nápaditým tahem se ukázalo využít pro večerní program jen koše s hořáky. Za postupného soumraku jejich posádky umocňovaly atmosférou hudebních a tanečních výstupů ohnivou show dlouhých a střídavě regulovaných plamenů. To mělo i jinou výhodu. V jejich dosahu bylo možné se ohřát. Balonáři s hořáky nakonec odvedli možná ještě lepší práci než profesionální osvětlovači Mig 21, populární kapely v čele se zpěvákem a hercem Jiřím Macháčkem, která kulturní program uzavírala.